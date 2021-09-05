台東最美星空音樂會　杉原海水域場開唱

▲最美星空音樂會台東杉原海水浴場開唱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因疫情延期的今年台東最美星空音樂會，首場於4日晚間在重啟後的杉原海水浴場登場，由金曲歌手阿爆(阿仍仍)領軍新生代原住民歌手Dremedreman曾妮與真愛「回家」獻唱，融合跨界音樂元素以母語呈現原民文化，帶領大家感受臺東的魅力。

今年8月24日重新開放的杉原海水浴場不僅成為鄉親戲水的最佳場域，也兌現縣府去年底還山、還海於民的承諾，該人民的還給人民、屬於部落的土地也回歸部落。此次結合臺東最美星空音樂會，讓現場民眾享受東海岸「閃閃發光之地」的美景。

台東縣長饒慶鈴指出，台東天然純淨無汙染、無光害的環境，讓台東擁有台灣少見的銀河星空，而慢經濟就是要分享這種台東人習以為常的日常，把在地文化與生活型態驕傲地介紹、推薦出去。

音樂會現場，在主持人屠潔帶領觀眾齊聲倒數後，全場燈光熄滅的「暗燈儀式」為今年的台東最美星空音樂會揭開序幕。當星空閃閃照映在杉原灣的海面上，令人屏息的美景引來現場讚嘆。

隨後由原民母語創作新星Dremedreman曾妮、Makav真愛，與去年在金曲獎拿下三項大獎的阿爆(阿仍仍)展現台東原民音樂魅力，現場民眾或坐或臥，在柔軟的沙灘上享受星空、音樂和海風，創造專屬台東的浪漫記憶。

今年7場台東最美星空音樂會連續六周不間斷，第二場於10日在海端鄉布農族文化館登場，將由奪得今年金曲獎最佳演唱組合獎的「尋人啟事」獻上國際級美聲；緊接著第三場在11日於延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區，由曾入圍傳藝金曲獎的親愛愛樂弦樂團展現音樂生命力。

由於目前仍在疫情二級警戒，民眾入場須量測體溫、實聯制登記、全程配戴口罩並保持社交距離。活動取消星空市集，現場全面禁止飲食，並遵循中央流行疫情指揮中心指引，落實防疫措施，讓民眾安心追「星」，享受專屬台東的夜間觀光模式。

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