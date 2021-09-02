台鐵設新自動售票機　退票、加值一機搞定！明年432台全面上線

▲預計明年十月前全台156個台鐵車站均會設有新型自動售票機。（圖／記者李宜秦攝）

記者許維寧／台北報導

交通部台鐵局設置新一代售票機，於今年三月間陸續建置，並新增多元支付、退票、選位等多項服務，今年已完成第一批、共計38站144台建置啟用，預計於明年三月前再建置36站144台；明年十月前完成82站144台。

因應自動售票機替換，台鐵局於今年三月逐步設置新一代多功能自動售票機，新一代售票機以黑、白、灰三色為主，並新增多元支付、退票、選位、智慧化快捷單元等多項服務，新機委由中華電信公司設計、開發、製造，新型自動售票機已於今年三月，率先於台北、台中、高雄、花蓮等四個台鐵車站辦理體驗。

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交通部今天召開部務會報，台鐵局表示，新型自動售票機第一批次已完成包括南港、松山、台北、板橋、桃園、台中、台南、高雄、宜蘭、羅東、花蓮和台東等共計38站、144台安裝和啟用，第二批次預計將於明年三月前完成，預計再新增36站、144台，明年十月前則可再新增82站、144台，屆時台鐵將有156個車站設有432台新型自動售票機。

台鐵局說，新型自動售票機可整合非對號和對號列車售票功能，並提供感應式信用卡付款、多元行動支付，也具備退票功能和電子票證加值與查詢功能。也因應外籍旅客需求，配有11國語言服務、燈號和語言操作。

台鐵局表示，屆時民眾購買台鐵票券，取票、購票、退票、加值都可於同一機台上完成，之後也會支援如Apple pay、 Google pay、Samsung pay等第三方支付條碼，增進售票窗口效率。預計明年10月可如期完成建置上線，並且提供124台無障礙機型方便輪椅旅客。