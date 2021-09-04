新駐德代表許佑格談兩岸　沒人樂見衝突、兩岸不應是零和遊戲

▲中華民國國旗。（示意圖／記者黃克翔攝）



文／中央社

新任德國駐台代表許佑格曾走過戰亂頻仍的阿富汗，在車臣內戰時親眼目睹一具具士兵屍體；深感戰爭無情的他表示，德國在既定架構保持彈性，且兩岸關係不應是零和遊戲，沒有人樂見衝突。

許佑格（Jörg Polster）於德國德勒斯登工業大學攻讀物理學並獲博士學位。1991年進入外交部服務後，曾派駐南韓、台灣及越南，並曾隨德國安全部隊前往阿富汗、非洲及車臣等衝突不斷的地點，戰死士兵的母親悲傷指認屍體景象。深印腦海。

許佑格今年7月出任德國在台協會處長，日前接受中央社專訪時談到兩岸及台德關係等議題。他說，德國政府審慎處理兩岸事務，不會倉促下定論，除考量當下能運作的空間外，並試圖在兩岸間取得平衡。

許佑格說，與台灣或中國發展關係，並不是只有「二擇一、非黑即白」的選項，兩岸也不應是零和遊戲；無論與中國或台灣互動，都必須先探究現行發展脈絡下的受益者是誰，再思考下一步。

許佑格也強調保持對話暢通的重要性。談到中國不滿立陶宛允許以「台灣」名義設代表處，要求立陶宛召回駐中大使時，他說，大使的作用在於使兩國溝通更為順暢，及開啟更多對話交流，尋求雙邊可能的解決方案；若雙邊漸行漸遠，溝通管道全數關閉，將使狀況更為艱難。

在台德關係方面，許佑格引述前德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）的話指出，台灣是德國重要合作夥伴，「這點沒變」，雙邊應透過既有對話管道持續深化互動，雙邊在安全事務等議題也有合作空間。此外，台灣及德國同樣面臨少子化、疫後復甦等挑戰，更是深化交流的起點。

至於未來台灣及德國能否比照美國，鬆綁與台交往限制並提高互動強度及能見度，許佑格說，德國仔細檢視相關發展，也曾與美國討論過，了解華府意圖，但美方鬆綁相關限制，不代表德國必然跟進，台德已有通暢的對話管道，短期內應不會出現大幅調整。

他強調說：「世界有兩種『教』不能信，比較和計較」。首爾、河內、台北即使有相似的地方，仍非常不同，而德國對每一個國家，都有明確且清晰的政策。

許佑格說，德國9月26日舉行大選，就算執政黨輪替，外交基調不至於出現大規模變動；或許有些調整，但一切得等新內閣組成、相關政策要項出爐後，才能觀察德國的亞洲政策是否稍稍改變。

許佑格指出，德國去年曾發布鉅細彌遺的印太戰略，德國巡防艦巴伐利亞艦（Bayern F217）8月初出發駛往印太地區、將穿越南海，就是相關作為的一環；至於德國於印太地區是否有更多作為，同樣得看大選結果。

許佑格20年前曾派駐台灣，多年來不時短暫訪台，也關切台灣議題，包括台積電評估到德國設廠及台灣購買BNT疫苗的波折等。

許佑格說，據他所知，台積電已大幅增加產量，並思考更貼近客戶端的服務方式；王子陶已與台積電展開對話，他也樂意跟進。

至於牽動兩岸敏感神經的BNT疫苗採購案，許佑格表示，德國在投入資源研發及生產疫苗之初，便開始協助確保無自產疫苗的國家有機會取得所需疫苗，台灣後來面臨特殊情況，德國也在此脈絡下出手協助，一路雖有阻礙，所幸解決方案出爐。