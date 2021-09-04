波蘭贈台40萬劑AZ疫苗　預計9／5早上6：30到達桃園機場

▲波蘭贈台40萬劑AZ疫苗 。（圖／翻攝自Facebook／波蘭臺北辦事處 / Biuro Polskie w Tajpej，下同）



記者董美琪／綜合報導

波蘭政府宣布要報恩，捐贈台灣40萬劑AZ疫苗。桃園機場人員證實此事，表示疫苗將由長榮航空班機載回台，預計明天（5日）上午6時30分抵台。

波蘭外交部表示，在2020年第一波大流行期間，台灣曾捐贈給波蘭100萬片口罩、5000套防護服和2萬套手術服，波蘭銘記在心，現在將捐贈給台灣超過40萬劑疫苗。

由於波蘭已準備好所有公民足夠的疫苗量，因此捐贈台灣不會有影響。波蘭台北辦事處說，這次是與台灣在面臨困難時密切合作的又一次例證。今年5月，辦事處也捐贈1500套防護衣給台北市政府，期間也協助安排包機，讓台灣學生可以自波蘭返家。

桃機人員表示，疫苗將由長榮航空BR-66「客機載貨」方式從維也納起飛，預計明天上午6時30分到台灣。

外交部表示，波蘭政府的及時善舉，不僅彰顯波蘭與台灣齊心比肩，共同對抗疫情的堅毅決心，也是民主自由夥伴彼此友愛互助，展現真摯情誼的感動時刻。