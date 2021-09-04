黨魁爭霸／張亞中開炮：不怕網軍！　台灣1450沒思想都賺錢的

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席候選人政見發表會於今（4）日下午登場。第二階段媒體提問如何挽回年輕人支持度、反制網路戰場，以及如何爭取對執政黨不滿的年輕選票。張亞中表示，國民黨最大問題是失去理念靈魂「國民黨可憐啊」，更砲轟「台灣1450沒思想都賺錢的」，國民黨敢堅持感論述怕什麼。

張亞中認為，國民黨最大問題是失去理念靈魂，你們都跟著民意走，但這民意被民進黨控制。他提到，剛三人談話每人都說自己正藍，只有選舉到變正藍，但請問捍衛歷史教科書你在哪，什麼時候聽你們講過孫中山三民主義，「都沒有！」國民黨靈魂論述都喪失了。

張亞中也說，網軍不怕網軍有思想才可怕，像塔利班基本教義派，「台灣1450沒思想都賺錢的」，國民黨敢堅持、敢有論述怕什麼，「國民黨年輕人就是看不起國民黨才不願加入，當你展現出受人尊敬的態度，就有更多年輕人願意加入國民黨。」

國民黨主席選舉於9月25日舉行，由四位候選人江啟臣、朱立倫、卓伯源、張亞中角逐黨主席大位。電視政見發表會流程分為發表政見、媒體提問、交叉詰問、結論共四個階段，全程由TVBS轉播。

依照日前抽前順序，本次政見發表會第一位發言的是江啟臣，其次是張亞中、朱立倫、卓伯源。媒體提問階段，每人3分鐘；交叉詰問階段，每人回答1分鐘；結論階段每人3分鐘。