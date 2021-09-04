　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨魁爭霸／張亞中開炮：不怕網軍！　台灣1450沒思想都賺錢的

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席候選人政見發表會於今（4）日下午登場。第二階段媒體提問如何挽回年輕人支持度、反制網路戰場，以及如何爭取對執政黨不滿的年輕選票。張亞中表示，國民黨最大問題是失去理念靈魂「國民黨可憐啊」，更砲轟「台灣1450沒思想都賺錢的」，國民黨敢堅持感論述怕什麼。

張亞中認為，國民黨最大問題是失去理念靈魂，你們都跟著民意走，但這民意被民進黨控制。他提到，剛三人談話每人都說自己正藍，只有選舉到變正藍，但請問捍衛歷史教科書你在哪，什麼時候聽你們講過孫中山三民主義，「都沒有！」國民黨靈魂論述都喪失了。

張亞中也說，網軍不怕網軍有思想才可怕，像塔利班基本教義派，「台灣1450沒思想都賺錢的」，國民黨敢堅持、敢有論述怕什麼，「國民黨年輕人就是看不起國民黨才不願加入，當你展現出受人尊敬的態度，就有更多年輕人願意加入國民黨。」

國民黨主席選舉於9月25日舉行，由四位候選人江啟臣、朱立倫、卓伯源、張亞中角逐黨主席大位。電視政見發表會流程分為發表政見、媒體提問、交叉詰問、結論共四個階段，全程由TVBS轉播。

依照日前抽前順序，本次政見發表會第一位發言的是江啟臣，其次是張亞中、朱立倫、卓伯源。媒體提問階段，每人3分鐘；交叉詰問階段，每人回答1分鐘；結論階段每人3分鐘。

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
快訊／墾丁H會館前「4車連環撞7傷」　驚悚畫面曝
貓咖啡倒閉「丟下30隻貓」不管　半個月後「飄出屍臭」變貓地獄
不斷更新／機師兒確診！萬人烤肉喊卡　各縣市活動停辦一覽
稱「空姐落地想購物」遭出征　徐巧芯說話了
台灣社交距離app「每天無接觸」　他仍收到簡訊秒崩潰
iPhon13將開賣　3C達人卻建議「買iPhon12」理由
65歲寶媽「打完2劑疫苗」飛離台灣　親曝出國原因
中職第3人！林益全砲轟陳冠宇　200轟紀錄達成
曾是趙薇最親密螢幕情侶　蘇有朋「拒再搭檔」原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨魁爭霸／2022不能輸　朱立倫：只要是最強候選人我求都把他求來

稱「空姐落地想購物」遭出征　徐巧芯解釋：針對政策非怪罪空服

萬美玲喊話「讓桃園市民優先打疫苗」　揭民眾憂機師染疫再成破口

黨魁爭霸／朱立倫：國民黨每一位都是戰鬥藍　更要當「必勝藍」

黨魁爭霸／疑暗酸朱立倫缺乏領導、判斷力　江啟臣：2016我差點淹死

黨魁爭霸／2022勝選方程式　卓伯源喊「14+2+2」：贏回北桃竹基

黨魁爭霸／拋戰勝民進黨人選　卓伯源：郭台銘、韓國瑜、趙少康

黨魁爭霸／民進黨在野反萊豬！卓伯源嗆「反覆無常」　朱立倫挺公投

黨魁爭霸／吸引年輕人靠2點　江啟臣：黨大老不要上對下教訓年輕人

黨魁爭霸／江啟臣宣示2024當「助王者」：不讓未來候選人孤軍奮戰

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

舞小姐長期失業輕生！留一子一女　台南八大陳情求復業「政策殺人」

孫協志心寒「連續3年被邊緣化」　 《飢餓》又槓龜金鐘：還差在哪

重機女神不雅片瘋傳！憔悴：我的心也是肉長的　 「舊照遭起底」爆年齡、坐擁1.2億豪宅全造假

黨魁爭霸／2022不能輸　朱立倫：只要是最強候選人我求都把他求來

稱「空姐落地想購物」遭出征　徐巧芯解釋：針對政策非怪罪空服

萬美玲喊話「讓桃園市民優先打疫苗」　揭民眾憂機師染疫再成破口

黨魁爭霸／朱立倫：國民黨每一位都是戰鬥藍　更要當「必勝藍」

黨魁爭霸／疑暗酸朱立倫缺乏領導、判斷力　江啟臣：2016我差點淹死

黨魁爭霸／2022勝選方程式　卓伯源喊「14+2+2」：贏回北桃竹基

黨魁爭霸／拋戰勝民進黨人選　卓伯源：郭台銘、韓國瑜、趙少康

黨魁爭霸／民進黨在野反萊豬！卓伯源嗆「反覆無常」　朱立倫挺公投

黨魁爭霸／吸引年輕人靠2點　江啟臣：黨大老不要上對下教訓年輕人

黨魁爭霸／江啟臣宣示2024當「助王者」：不讓未來候選人孤軍奮戰

現在存來得及！專家推「6檔金融股」殖利率破4%　股價有上漲空間

《做工的人》他沒入圍金鐘成「最大遺珠」　柯叔元沉澱2天發聲了！

國門之都防疫第一線　萬美玲：優先給桃園人完整疫苗接種

里海學堂啟動全民海洋教育　生態解說員菁英班正式開課

他示警疫情別刮痧！「染疫像中暑」刮出病毒　中醫曝真相：太誇張

換「米漿」趁現在！BMW汎德全車系祭出高額零利率、最高6萬回饋

單戀男挨告村民連署幫求饒　「特技強吻」她雙腳離地！結局曝光

馬傑森施打AZ僅輕微頭暈　被學長虧「這麼早打連身體都老的」

Gary隔9個月回歸《超人》　3歲兒暴風成長⋯網嗨翻：還是很聰明

鄉民接細胞簡訊狂問「你也去六星」　桃園衛生局給答案了

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

快訊／北市公布確診足跡圖　3小時內遍布南港CityLink、信義區

秋祭漏唱國歌　陸軍八軍團回應了

快訊／長榮機師染疫擴大　北市匡列26位接觸者

陳其邁為「這件事」力邀韓國瑜回高雄

快訊／侯友宜：校園1例確診Delta就全校停課14天

快訊／桃園機師確診「新北匡36人」 　確診學生同校28人全採陰

陳佩琪遭諷「嫁掉就該偷笑」　柯文哲事後不認帳

「美國喜歡中國」國民黨就能執政　寶傑笑巧芯：執不了政

快訊／確診永和女感染源不明　足跡跨雙北公車

邱毅盼「他」當黨主席：比其他人正派、是國民黨振衰起敝最後希望

江啟臣軍人節秀海龍蛙兵身材　「曾前線服役深知軍人重要」

機師「14+0」半導體貨出不去！王浩宇：外銷垮台灣就垮了

五倍券何時上路　蘇揆給答案

LIVE／新北祭5策略「備戰Delta」　侯友宜最新說明

更多熱門

相關新聞

黨魁爭霸／「年輕人誤以為國民黨親中賣台」　朱立倫拋三大青年政策

黨魁爭霸／「年輕人誤以為國民黨親中賣台」　朱立倫拋三大青年政策

國民黨主席選舉電視辯論會4日登場，候選人江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源將針對兩岸論述、2022選戰佈局、黨務改革、對美關係等議題交鋒。媒體提問黨主席如何面對年輕人無法接受國民黨的現象，朱立倫表示，國民黨愛台灣、堅持民主自由，並不像民進黨所宣傳的親中賣台，此外，兩岸交流將為年輕人創造更多機會，並建立黨內儲備計劃，讓年輕人有機會到政府、國會實習。

黨魁爭霸／卓伯源承諾當選「黨費改樂捐制」　恢復黃復興歷史光榮

黨魁爭霸／卓伯源承諾當選「黨費改樂捐制」　恢復黃復興歷史光榮

關鍵字：

國民黨政見會國民黨主席張亞中黨魁

讀者迴響

熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

iPhone 12價格大跳水　比官網便宜近9000元

即／不滿家人提告…林口阿嬤被移送一路爆哭

工作室才被約談…王一博「舞台遭除名」粉崩潰

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

長榮確診機師違規　今被解僱

Gino前隊友「摸女胸部26秒片」被挖！主持人全目睹

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

機車停醫院2小時　車主竟被收13萬停車費

鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖直喊：根本沒去過這些地方

敖犬槓上言承旭「變臉離場」火爆爭執畫面曝光

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

即／長榮機師兒確診！北科附工2656師生PCR結果出爐

即／最新足跡曝光！機師、機師兒「去過2家樂福」

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面