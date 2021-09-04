黨魁爭霸／「年輕人誤以為國民黨親中賣台」　朱立倫拋三大青年政策

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選舉電視辯論會4日登場，候選人江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源將針對兩岸論述、2022選戰佈局、黨務改革、對美關係等議題交鋒。媒體提問黨主席如何面對年輕人無法接受國民黨的現象，朱立倫表示，國民黨愛台灣、堅持民主自由，並不像民進黨所宣傳的親中賣台，此外，兩岸交流將為年輕人創造更多機會，並建立黨內儲備計劃，讓年輕人有機會到政府、國會實習。

▲朱立倫4日出席國民黨主席改選電視辯論會。（圖／翻攝自ETtoday直播）

媒體提問，美麗島電子報8月調查，20到29歲對國民黨的反感度高達7成，說明了國民黨當前處境，就是年輕人不喜歡國民黨，且即使民進黨執政有批評聲音，這些支持度也沒轉向國民黨，「如何面對年輕人無法接受國民黨的現象，以及在網路戰場上，國民黨有什麼方法反制？如何爭取對民進黨不滿的年輕選票？」

朱立倫回應，過去這段時間他回到學生教書，了解年輕人跟國民黨有距離，尤其長期在民進黨教育、宣傳下，年輕人誤以為國民黨親中賣台，他強調，國民黨將回到正藍，秉持孫中山天下為公精神，愛台灣、堅持民主自由。

朱立倫強調，兩岸往來只有一個目標就是和平，兩岸交流不論學術、文化、社會等，都是為年輕人創造更多機會；此外，執政縣市清廉執政，也讓年輕人看到國民黨有這麼好的縣市長，黨將作為一個平台，設立儲備計劃，讓年輕人真正有機會能到議會、縣市政府、立委辦公室實習。

朱立倫表示，國民黨要贏回政權，就要讓年輕朋友加入政府為大家服務，過去16年在地方，很多年輕人一起打拚，包括20幾歲當局長、30幾歲當重要幹部等，國民黨是跟年輕人站在一起，「不要想改變年輕人，讓年輕人一起改變國民黨。」