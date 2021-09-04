你們的槍我歸還！「正義胸膛哥」網路亮傢伙　嗆聲來場萬華大戰

記者邱中岳／台北報導

北市刑大在7月接獲檢舉，1名男子在臉書貼文嗆聲「你們的槍我歸還，沒欠了再來就用我自己的東西來鬧萬華」，警方循線查獲貼文男子，並在家中起獲3把槍、13顆子彈，以及毒品等證物。

警方調查，28歲的余姓無業男子，在7月中旬於臉書貼文「你們的槍我歸還沒欠了，再來就用自己的東西來鬧萬華，就這樣」，另外又貼出「第二次我受夠了萬華大戰吧」，還露出胸前「正義」2字的刺青。

▲▼余姓男子嗆聲後，家中搜出3把改造手槍、子彈以及毒品，還搜出土製爆裂物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後上網查看，發現余男還囂張的在臉書放上自己拿霰彈槍的畫面，循線在8月中旬前往余位於萬華的租屋處搜索，當場搜出1把霰彈槍、2把改造手槍、各式子彈共計13顆。

警方另外在余男家中搜出毒品K他命、安非他命以及吸食器等證物，余甚至還把土製爆裂物藏在住處，訊後依照毒品、《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

▲1名男子在網路上嗆聲「萬華大戰」，還貼出持槍照片引起關注，最後慘遭警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

余嫌向警方供稱，會貼文嗆聲，是因為與對方因保管槍枝問題產生糾紛，所以才會上臉書留言嗆聲，但保管的槍枝都已經交還給別人了，家中被搜出的3隻槍則是「已故友人寄放」。

警方認為，余嫌對於案情避重就輕，將槍枝來源又推給已故朋友，但警方最後仍不採信，目前將持續追查余姓男子的槍枝來源。

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