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社會 社會焦點 保障人權

女碩士搞上人夫　車震40分鐘對話曝！「每次吸都像叢林障礙」

車震。（圖／達志／示意圖）

▲行車記錄器拍下人夫偷吃證據。（圖／達志／示意圖）

記者崔子柔／綜合報導

朱姓人夫日前偷吃20多歲、碩士畢業的林女，多次發生性關係，還在車上激戰，朱妻透過行車記錄器發現2人鹹濕對話，氣得告上法院，一審判林女賠償30萬元。

根據判決書內容，朱男與林女在107年5月至9月間展開超出一般友誼交往，朱妻翻到同年9月21日及24日的行車記錄畫面，發現內容相當不堪入耳，還不時穿插吸吮聲。

林女在錄音內容提到，「他（指旅館）應該頒VIP給我們」、「去到都已經買2套票券了」、「有一次我是不是把你搖出來？難怪你說你會喜歡在上面」、「我每次要吸那邊的時候，我都有點覺得好像要破什麼叢林的障礙你知道嗎」，在一陣吸吮聲間又說「我吸滿大力」、「吃太久會不會很無趣」。

朱男還詢問，「流汗了你，嘴巴很痠對不對」、「龜頭好敏感，這樣好爽」，林女則說「因為吃雞雞會不好呼吸」、「因為我嘴巴現在都是你雞雞味」。行車記錄器另也拍下2人去新竹某旅館開房的過程，櫃台人員說道「三小時680 」、「這是您的發票跟收據，然後房號101」。

林女否認自己在車上，更辯不知道朱男已經結婚，不過法官發現，2人對話中提到2018年5月有去韓國遊玩，與林女出入境記錄相符，且朱男曾說過「想離婚」等話題，表示林女一定知道他是有婦之夫，判賠朱妻30萬元，全案仍可上訴。

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