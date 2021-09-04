　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

9歲男嬉鬧「掐死7歲女」！胸部塗鴉再辱屍掛樹上…家屬揭詭異疑點

▲中國甘肅省發生一起9歲男童掐死7歲女童的詭異案件。（圖／翻攝自秦楚網）

▲中國甘肅省發生一起9歲男童掐死7歲女童的詭異案件。（圖／翻攝自秦楚網）

記者閔文昱／綜合報導

中國甘肅省慶陽市3年前發生一起離奇命案，一名7歲女童在2018年時被人發現懸掛在樹上並已經死亡，警方採集現場DNA後發現，兇手竟是一名年僅9歲的男童，且男童疑似在掐死女童後，還淫辱了對方屍體。警方隨後便認定男童就是案件兇手，但這樣的結果不僅讓男童家屬無法接受，就連女童家屬也感到相當懷疑。

綜合陸媒報導，甘肅省慶陽市檢察院近日發布這起命案結果，內容顯示在2018年4月22日傍晚，7歲的曹姓女童遭人殺害後被繩索吊掛在一棵約2公尺高的樹上，經調查，女童因為遭人勒頸而窒息死亡，且死後還受到猥褻，隨後警方就將目標鎖定在同村莊的三年級男童小勝身上，懷疑就是他將女童殺害。

上吊示意圖。（圖／達志影像）

▲女童被人發現吊掛在一顆約2公尺高的樹上。（示意圖／達志影像）

警方表示，當天女童跟哥哥一起隨奶奶上山挖藥，到了傍晚時因為天氣轉涼，於是兄妹倆就從山上返回家中，但因發現門被上鎖了，所以女童又獨自前往山上找奶奶拿鑰匙，想不到女童就此失蹤，直到隔天早上才有村民發現了被懸掛在樹上的女童。

警方調查，女童在前往找奶奶的路上，遇到了獨自回家的小勝，2人便開始嘻鬧追跑，過程中小勝突然將女童推倒在地，並坐在女童大腿上把她衣領往下拉，拿著一支隨身攜帶的藍筆開始朝女童胸部亂畫。女童見狀放聲大哭，並試圖阻止，但沒有成功。小勝為了避免哭聲引人注意，竟用手直接掐死了女童，事後還猥褻屍體，然後回家找了根繩子，將屍體吊到樹上。

▲中國甘肅省發生一起9歲男童掐死7歲女童的詭異案件。（圖／翻攝自秦楚網）

▲警方認定男童就是兇手。（圖／翻攝自秦楚網，下同）

警方獲報後，採集了149份DNA樣本，認為小勝有高度嫌疑，於是就以涉嫌故意殺人罪將他逮捕，然而小勝的家屬卻認為，案件存在許多疑點，像是男童身材瘦小，案發時他才28公斤，女童27公斤，身高也差不多，兩人平時很少玩在一起，不相信他能將女童掐死後，再拖到樹下把屍體懸掛，製造女童上吊自殺的假象。

另外，女童的爸爸也認為，兇手應該是其他人，並非身高才120公分的小勝，「一個和我女兒差不多高的小孩要把人掐死，還吊到2公尺多高的樹上，連我都不相信、你隨便去問村裡哪個人，都不會相信小勝能殺死我女兒。」懷疑做案兇手可能就是小勝的爺爺，因為當時他曾聲稱小勝一直待在他身邊，但後來又改口，說小勝離開了約20分鐘。

▲中國甘肅省發生一起9歲男童掐死7歲女童的詭異案件。（圖／翻攝自秦楚網）

最終警方仍認定小勝涉嫌故意殺人，但因當年他未滿14歲，依法不能追究其刑事責任，於是在2018年7月2日撤銷小勝故意殺人一案。對此，小勝的父親表示，案發後，小勝轉到其他學校，至今他仍不相信9歲的孩子能夠完成作案，現在只希望能夠獲取更多的案件訊息，啟動異地調查，找到真相。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►電烤盤激殺2折！中秋爽吃減油烤肉

ET快訊
Gino勁宥「訴苦被性侵Coser」！　訊息曝光網氣炸
雙贏彩頭獎開出！獎落這縣市　一注獨得1500萬
最辣星二代「上半身全空」脫了　東西半球被看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

9歲男嬉鬧「掐死7歲女」！胸部塗鴉再辱屍掛樹上…家屬揭詭異疑點

來服貿會「體驗」台灣館　互動VR看蒙娜麗莎微笑

大連日本風情街開業8天即停業　「有辱民族自尊」惹議

蔡英文「鄰國論」惡化台海關係　國台辦：謀獨挑釁帶來深重災難

女學生開學典禮「臉部朝下」重摔昏倒30秒沒人理　陸網轟：冷漠

中芯國際投資2437億元　上海自貿區建28奈米晶片產線

女剖腹產腰痛到無法走路　就醫傻眼「15cm止血鉗」藏體內1年！

物理碩士斜槓擺攤賣滷味　90天研發獨門滷包稱「人生有多種選擇」

陸資本市場時隔30年成立北京證交所　中小企業及券商將率先受益

2歲娃拒上幼幼班一頭撞裂擋風玻璃　網友：是上少林寺幼兒園嗎？　

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

孫協志心寒「連續3年被邊緣化」　 《飢餓》又槓龜金鐘：還差在哪

【Fred吃上癮】吃火鍋再也不要醬！唐辛子乾脆沾粉

舞小姐長期失業輕生！留一子一女　台南八大陳情求復業「政策殺人」

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

重機女神不雅片瘋傳！憔悴：我的心也是肉長的　 「舊照遭起底」爆年齡、坐擁1.2億豪宅全造假

9歲男嬉鬧「掐死7歲女」！胸部塗鴉再辱屍掛樹上…家屬揭詭異疑點

來服貿會「體驗」台灣館　互動VR看蒙娜麗莎微笑

大連日本風情街開業8天即停業　「有辱民族自尊」惹議

蔡英文「鄰國論」惡化台海關係　國台辦：謀獨挑釁帶來深重災難

女學生開學典禮「臉部朝下」重摔昏倒30秒沒人理　陸網轟：冷漠

中芯國際投資2437億元　上海自貿區建28奈米晶片產線

女剖腹產腰痛到無法走路　就醫傻眼「15cm止血鉗」藏體內1年！

物理碩士斜槓擺攤賣滷味　90天研發獨門滷包稱「人生有多種選擇」

陸資本市場時隔30年成立北京證交所　中小企業及券商將率先受益

2歲娃拒上幼幼班一頭撞裂擋風玻璃　網友：是上少林寺幼兒園嗎？　

美國即將開打第3劑疫苗　莫德納「數據不充分」可能趕不上

AZ藥廠「與歐盟和解」！明年3月前須給2億劑疫苗

9歲男嬉鬧「掐死7歲女」！胸部塗鴉再辱屍掛樹上…家屬揭詭異疑點

立陶宛外長籲歐洲團結　與印太夥伴協調對中政策

女體盛實驗太狂！「長髮妹」裸躺當盤子任人夾　發抖說實話

立陶宛發展對台關係…人口不到300萬歐洲小國　中國為何不敢忽視

差點踹下去！陳佩琪遭諷「嫁掉就該偷笑」　柯文哲事後竟不認帳

「美國喜歡中國」國民黨就能執政　劉寶傑笑徐巧芯：你們執不了政

9月必搶神級香氛！新Miss Dior、diptyque 60週年限量系列　還有超酷香氛特展

拜登「信仰虔誠」卻支持墮胎　白宮發言人嗆男記者：你沒懷過孕

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

大陸熱門新聞

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

14歲少女面部衰老像70歲　含哭：為什麼生下我？

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

17歲高三生沉迷女僕店　花光128萬出國留學費

重機系女網紅爆4影片外流！網友湧入FB粉專打氣

大連日本風情街開業8天即停業 「有辱民族自尊」惹議

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

9歲男童嬉鬧掐死7歲女！還辱屍掛樹上

法拉利情侶車禍　女子趴腿照瘋傳

物理碩士斜槓擺攤賣滷味 90天研發獨門滷包稱「人生有多種選擇」

中芯國際投資2437億元 上海自貿區建28奈米晶片產線

陸禁播偶像養成節目　要電視台杜絕娘炮

短裙嫩妹遭強拖扯衣露底！警方回應了

蔡英文「鄰國論」　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

7歲女童「洗頭沒吹乾」竟面癱　醫曝恐怖後果

7歲女童「洗頭沒吹乾」竟面癱　醫曝恐怖後果

天氣炎熱，許多人都躲在冷氣房裡，但是要注意冷熱交替，否則身體可能會出問題。中國廣西南寧一名男童因平時喜歡戴掛脖式小風扇，睡醒後卻發現自己「面癱」，出現局部痙攣情況，沒想到在鄭州也有類似案例，引發討論關注。

陸巨型「沙塵牆」吞噬城市畫面曝

陸巨型「沙塵牆」吞噬城市畫面曝

9歲男童遭狠繼母「塞行李箱7小時」亡

9歲男童遭狠繼母「塞行李箱7小時」亡

麵館桌子「三面圍簾間隔兩公尺」　網：進京趕考

麵館桌子「三面圍簾間隔兩公尺」　網：進京趕考

超怕武肺吃個飯像「進京趕考」！

超怕武肺吃個飯像「進京趕考」！

關鍵字：

9歲男童7歲女童小勝甘肅省慶陽市

讀者迴響

熱門新聞

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

入圍視帝！唐治平消失N年「暴瘦紙片人」

阿嬤帶走孫女失聯八天　警在桃園找到人

敖犬槓上言承旭「變臉離場」火爆爭執畫面曝光

Gino勁宥「訴苦被性侵Coser」　訊息曝光網氣炸

攜孫外出家人提告　阿嬤被警抓崩潰大哭

25歲男見女友媽「想分手」　原因遭網罵爆

即／長榮機師爆自提退休　長榮證實了

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

自動加入成員不再等待！LINE群組功能大更新　一表盤點新功能

竹縣宣布跟進強化二級　但不降人數限制

印度神童預言　經濟復甦日要來了

新北阿嬤落網大哭！警：她真的很愛孫女

長榮2機師足跡曝！曾2度住宿「六星汽車旅館」

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面