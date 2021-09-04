9歲男嬉鬧「掐死7歲女」！胸部塗鴉再辱屍掛樹上…家屬揭詭異疑點

▲中國甘肅省發生一起9歲男童掐死7歲女童的詭異案件。（圖／翻攝自秦楚網）

記者閔文昱／綜合報導

中國甘肅省慶陽市3年前發生一起離奇命案，一名7歲女童在2018年時被人發現懸掛在樹上並已經死亡，警方採集現場DNA後發現，兇手竟是一名年僅9歲的男童，且男童疑似在掐死女童後，還淫辱了對方屍體。警方隨後便認定男童就是案件兇手，但這樣的結果不僅讓男童家屬無法接受，就連女童家屬也感到相當懷疑。

綜合陸媒報導，甘肅省慶陽市檢察院近日發布這起命案結果，內容顯示在2018年4月22日傍晚，7歲的曹姓女童遭人殺害後被繩索吊掛在一棵約2公尺高的樹上，經調查，女童因為遭人勒頸而窒息死亡，且死後還受到猥褻，隨後警方就將目標鎖定在同村莊的三年級男童小勝身上，懷疑就是他將女童殺害。

▲女童被人發現吊掛在一顆約2公尺高的樹上。（示意圖／達志影像）

警方表示，當天女童跟哥哥一起隨奶奶上山挖藥，到了傍晚時因為天氣轉涼，於是兄妹倆就從山上返回家中，但因發現門被上鎖了，所以女童又獨自前往山上找奶奶拿鑰匙，想不到女童就此失蹤，直到隔天早上才有村民發現了被懸掛在樹上的女童。

警方調查，女童在前往找奶奶的路上，遇到了獨自回家的小勝，2人便開始嘻鬧追跑，過程中小勝突然將女童推倒在地，並坐在女童大腿上把她衣領往下拉，拿著一支隨身攜帶的藍筆開始朝女童胸部亂畫。女童見狀放聲大哭，並試圖阻止，但沒有成功。小勝為了避免哭聲引人注意，竟用手直接掐死了女童，事後還猥褻屍體，然後回家找了根繩子，將屍體吊到樹上。

▲警方認定男童就是兇手。（圖／翻攝自秦楚網，下同）

警方獲報後，採集了149份DNA樣本，認為小勝有高度嫌疑，於是就以涉嫌故意殺人罪將他逮捕，然而小勝的家屬卻認為，案件存在許多疑點，像是男童身材瘦小，案發時他才28公斤，女童27公斤，身高也差不多，兩人平時很少玩在一起，不相信他能將女童掐死後，再拖到樹下把屍體懸掛，製造女童上吊自殺的假象。

另外，女童的爸爸也認為，兇手應該是其他人，並非身高才120公分的小勝，「一個和我女兒差不多高的小孩要把人掐死，還吊到2公尺多高的樹上，連我都不相信、你隨便去問村裡哪個人，都不會相信小勝能殺死我女兒。」懷疑做案兇手可能就是小勝的爺爺，因為當時他曾聲稱小勝一直待在他身邊，但後來又改口，說小勝離開了約20分鐘。

最終警方仍認定小勝涉嫌故意殺人，但因當年他未滿14歲，依法不能追究其刑事責任，於是在2018年7月2日撤銷小勝故意殺人一案。對此，小勝的父親表示，案發後，小勝轉到其他學校，至今他仍不相信9歲的孩子能夠完成作案，現在只希望能夠獲取更多的案件訊息，啟動異地調查，找到真相。

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