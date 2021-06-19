書店也外送！誠品推「免運費半日送」　6／21起北市限定區域試行

▲誠品信義店因疫情受影響，6月21日至25日將試行「免運費半日送到家」。（圖／誠品書店提供）

記者林育綾／台北報導

因應疫情，全台唯一24小時書店誠品信義店將推出「免運費半日送」，6月21至25日將在台北市7個區域試行，除了書籍，還包括文具、農產品、零食、黑膠唱片等都能外送，只要預訂單筆滿千就免運。

疫情警戒三級以來，除了民生物資賣場以外，各大百貨商場人潮銳減，實體書店也杳無人煙。而誠品信義店將試行免運費半日送，初步在6月21日至25日連續5天，消費者可以透過誠品人APP選取「門市預定」或致電門市，選購單筆滿千元，即享半日送到家免運服務，還送防疫禮包1組。

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▲▼不只書籍，文具、農產品、零食、黑膠唱片等都可選購外送。（圖／誠品書店提供）



誠品表示，此次預定外送的品項，從信義店的3樓書店、音樂館、知味市集，到4樓風格文具館、5樓兒童館商品皆可選購，包含書籍、文具、農產品、零食、黑膠唱片等。而滿千元贈送的「防疫禮包」，內含日本原裝進口神隊友除菌噴霧(60ml)1瓶、貝恩潔膚抗菌柔濕巾1包，數量有限送完為止。

6/21至6/25試行服務區域，範圍包括台北市的「中山區、中正區、松山區、信義區、大安區、大同區、萬華區」，而誠品將於試行後，再評估擴大至雙北各店舉辦。

另外目前誠品生活雙北的8家店也聯合推出「防疫享食送到家」專區，只要線上一鍵點選，即可連結外送平台直送到府，包括知名韓國炸雞NeNe Chicken、川味名菜KIKI餐厅、美味湖南料理1010湘、日本奇蹟的舒芙蕾鬆餅FLIPPER’S、東京猿田彥珈琲等逾百家餐廳品牌，不用出門就能享用各國美食甜點、咖啡飲品。

除此之外，為了鼓勵大眾防疫期間在家閱讀，也有不少獨立書店推出宅配到府服務，讀者也可以一次付1千或2千元訂購「書箱」，讓店家可依照讀者偏好，指定或不指定類別搭配書本，再配送到府，讀者收到也有驚喜感，都是可以支持書店的方式。

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