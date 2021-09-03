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國小到合作社都買啥？　網秒點「1神物」：活40年沒再吃過

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，便利商店實聯制 物資充足沒缺貨。（圖／記者姜國輝攝）

▲國小時你（妳）到合作社都買些什麼？（示意圖／記者姜國輝攝）

實習記者高琳景／綜合報導

每到下課時間，學校的「合作社」總是擠滿了人，對許多人學生來說，跑合作社是一段難以忘懷的一回憶。一名網友就好奇，大家國小下課時，到合作社都會買些什麼？貼文一曝光，網友秒點「1神物」，認為這是合作社裡最特別吸引人的東西，且活了快40年沒有再遇過。

一名網友昨（2）日在PTT以「國小合作社都買什麼」為題發文，表示以前國小是還有合作社的年代，「每天早上還在媽媽10元，下課就要衝合作社。」曾經買過59元的驚喜包，但回想起來根本沒那價值，裡面好像都垃圾，因此好奇發問「各位去合作社都買什麼？」

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▲▼0。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示「聯絡簿」、「珍珠奶茶」、「阿姨手搓油飯」、「味全的巧克力牛奶」、「涼麵」、「蠶寶寶」、「蘋果麵包」、「小學時合作社賣的油飯超好吃」、「20元肉羹麵線，俗又大碗」、「冰棒，拚再來一支」、「加藥水會長白色霉的聖誕樹」、「阿羅哈，起司球」、「廢物文具、水晶寶寶、關東煮」。

不少網友紛紛秒點名到合作社必買的是「肉包」，認為合作社的肉包總是特別美味且吸引人，「活了快四十年，只有福利社的肉包最好吃」、「桂冠筍香包」、「桂冠的大肉包，一個十元」、「包子，辣椒醬插入擠爆」、「10元的叉燒肉餡肉包」。

▲▼0。（圖／翻攝自PTT）

 

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