紐約大街變泳池！他暴雨中躺充氣床「超chill漂浮」　萬人讚爆

▲ 紐約大淹水,男子卻能苦中作樂。(圖/翻攝自Twitter/@PolicyRob)

記者陳宛貞/綜合外電報導

颶風艾妲(Ida)強襲美國東北,紐約降下驚人暴雨,大量洪水灌入地鐵站,導致站內出現瀑布、老鼠悠游的恐怖景象,一名男子卻能苦中作樂,在水淹極高的街道上漂啊漂,還一面吞吐水煙,持續降下的暴雨也沒有影響他的興致,看來相當愜意。

New York is under water but this guy’s living his best life @BS_NewYork pic.twitter.com/xE3KAvt0Dd