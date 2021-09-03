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紐約大街變泳池！他暴雨中躺充氣床「超chill漂浮」　萬人讚爆

▲▼ 紐約大淹水，他超chill苦中作樂。（圖／翻攝自Twitter／@PolicyRob）

▲ 紐約大淹水，男子卻能苦中作樂。（圖／翻攝自Twitter／@PolicyRob）

記者陳宛貞／綜合外電報導

颶風艾妲（Ida）強襲美國東北，紐約降下驚人暴雨，大量洪水灌入地鐵站，導致站內出現瀑布、老鼠悠游的恐怖景象，一名男子卻能苦中作樂，在水淹極高的街道上漂啊漂，還一面吞吐水煙，持續降下的暴雨也沒有影響他的興致，看來相當愜意。

畫面中可見，紐約街道被大水淹沒，完全看不見路面，混濁的水面上卻有一名身穿運動服與運動鞋的男子，躺在水上充氣床上，隨著水流緩慢漂浮，左手還拿著水煙，口中斷斷續續吐出白色煙霧，絲毫不顧傾盆大雨打在身上。影片一開始還可聽見一聲巨雷，建築物外牆的排水管持續排出大量雨水，激起白色水花。

這段影片在社群媒體上瘋傳，短短一天累計132萬次觀看。許多網友都留言稱讚他苦中作樂的精神，「這太紐約了」、「他在哪？我想加入」、「正面思考的力量」、「他很懂隨波逐流」、「大家都該學學他」，但也有網友表示，「與老鼠共舞」、「COVID-21來了，我們歡迎零號病人」、「光用看的我都要生病了」、「我的天，那水該有多髒，有助增強免疫力」。

根據《美國有線電視新聞網》（CNN），艾妲餘威在紐約、紐澤西及康乃狄克州等東北地區引發危險的洪水及龍捲風，洪水已在康乃狄克、馬里蘭、紐約、紐澤西、賓夕法尼亞及維吉尼亞州造成數十人死亡。總統拜登表示，政府正極力協助受災嚴重的路易斯安那州恢復供電，也正準備出手援助受水災襲擊的州份。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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