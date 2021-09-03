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「鯊魚狠咬人頭」恐怖畫面曝光！　潛水客跟團下水險丟命

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

斐濟知名觀光行程就是潛水，但近來一段2年前的恐怖畫面在網路再度瘋傳，可見一隻身長約4公尺至5公尺的虎鯊靠近潛水員後，直接狠咬一名男潛水者的頭部不放，所幸鯊魚最終被驅離，而他也幸運撿回一命。不過，依據醫療報告，他的頭部有8公分長、0.5公分深的傷口。

▲▼ 斐濟鯊魚咬潛水客。（圖／翻攝自YouTube）

▲旅遊團帶著潛水客下水，碰到虎鯊。（圖／翻攝自YouTube，下同）

太陽報報導，事發地點位在斐濟貝卡島（Beqa Island），當時是旅遊團帶著泳客去潛水，總計12人在水中。起初，一隻體型巨大的虎鯊出現在他們身邊游來游去，看似無害，但最終被驅離。豈料過沒多久，牠回頭攻擊這12名潛水者。

▲▼ 斐濟鯊魚咬潛水客。（圖／翻攝自YouTube）

依據斐濟時報取得的消息，當時虎鯊展開猛烈攻擊後，其他人朝牠瘋狂踢打，想把牠趕走，但那時已經來不及，其中一人頭部被狠狠咬住。這時其他人仍持續對牠拳打腳踢，反抗到最後，虎鯊放開口中緊咬的那個人，離開現場。

目擊者表示，在虎鯊離開之後，被攻擊男性的面罩等全被扯下。另據醫療報告，他的頭部有8公分長、0.5公分深的傷口，被送往當地診所接受治療。旅遊公司已針對此事道歉。

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