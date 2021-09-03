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iPhone 13八大爆料懶人包！史上最貴考驗信仰　瀏海打薄相機大升級

▲▼網友貼出疑似新款iPhone 13顏色。（圖／翻攝推特／@Apple_Tomorrow）

▲爆料者貼出疑似新款iPhone 13顏色。（圖／翻攝推特／@Apple_Tomorrow）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果iPhone 13系列預計會在9月中旬的秋季發表會登場，知名爆料者Jon Prosser指出，iPhone 13將會在9月14日亮相，正式發售日期則為9月24日，關於iPhone 13的相關爆料也在網路上層出不窮，《東森新媒體ETtoday》則整理出八點爆料懶人包，提供民眾參考。


一、機型

iPhone 12系列有3種尺寸、4款機型，包括5.4吋的12mini、6.1吋的12／12 Pro、6.7吋的12Pro Max，根據多方爆料者消息，iPhone 13將延續前一代的尺寸設計。

二、外觀

預計iPhone 13厚度約為7.57毫米，比iPhone 12更厚，iPhone 13‌‌ mini和‌iPhone 13‌將具有厚達2.51mm相機凸起，而‌‌iPhone 13‌ Pro將具有3.65mm厚的相機凸起，另也重新定位按鈕，側面按鈕、靜音按鈕和音量按鈕略微向下移動。

▲iPhone 13預計於秋季發表會登場。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 13渲染圖。（圖／取自9to5mac）

三、螢幕

具有更小、更窄的瀏海部分，鏡頭從喇叭的右側移動到左側，喇叭向上移動到螢幕頂部邊緣以提供更多的顯示空間。‌iPhone 13‌ Pro 和‌iPhone 13‌ Pro Max 上的「ProMotion」具有高達 120Hz 的可變刷新率，可在低功耗 LTPO 背板技術的幫助下實現更流暢的螢幕運動。

據傳，‌iPhone 13終於配備「始終顯示」功能，類似於 Apple Watch，也就是時間和部分通知簡化後，在鎖定的螢幕上也能顯示。

四、顏色

外國科技網站最新的iPhone 13渲染圖顯示，除了傳統的黑、白兩種配色外，今年還推出日落金、玫瑰金，新爆料更稱會多出4種配色玫瑰粉、湖水綠、夢幻紫、熱情紅等共8款，也是史上配色最多的一代。

▲iPhone 13預計具備更大的鏡頭模組。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 13預計具備更大的鏡頭模組。（圖／取自MacRumors）

五、相機

所有 iPhone 13 機型的廣角鏡頭上都具備位移穩定功能，帶來了低光改進並減少了相機抖動。據傳，該功能也可用於‌iPhone 13‌ Pro 和 ‌iPhone 13‌ Pro Max的超廣角鏡頭。‌iPhone 13‌ Pro 和 ‌iPhone 13‌ Pro Max 上更大的相機模組具有更高畫素，使相機能夠接受更多光線以獲得更高畫質的圖像。據消息指出，蘋果將在iPhone 13上加入ProRes和影片人像模式等，且iPhone 13也可能加入天文攝影功能。

六、晶片與網路

下一代A15晶片帶來更高的性能和效率，採用5nm 製造工藝製造。使用高通驍龍 X60 第三代5G 調製解調器，5G 速度更快，可同時聚合來自毫米波和 sub-6GHz 頻段的 5G 數據，以實現更好的速度和覆蓋範圍，同時消耗更少的功率並佔用更少的內部空間。

▲iPhone 13新功能盤點。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 13可能成為史上最貴iPhone。（圖／取自MacRumors）

七、價格

各方分析預測，iPhone 13不會是iPhone 12的重大技術升級，價格會和前一代差不多，標準機型起價為799美元（約台幣2萬2000元）；不過也有分析認為，因為iPhone 13在相機、螢幕、容量上都有不小升級，另外，iPhone 13 Pro及Pro Max可能會增加1TB容量版本，比前一代512G還大，因此推測高階機款會成為有史以來最貴的iPhone。

八、未出現螢幕下Touch ID

時常發布蘋果相關訊息的《彭博》資深記者Mark Gurman指出，雖然iPhone 13已在測試中完成螢幕下Touch ID功能，但不會出現在今年亮相，他認為，蘋果的長期目標是在顯示器本身中實施 Face ID。

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