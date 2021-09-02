法拉利情侶車禍！照片抓包「開車邊口交」　結局神展開

記者趙蔡州／綜合報導

大陸杭州市一對男女日前駕駛法拉利，在市區街頭撞上正在過馬路的路人，男子下車後情緒激動，強調自己絕對不會逃跑，但拜託當事人及現場圍觀的民眾「不要報警」，讓許多人覺得事件另有隱情。事後監視畫面曝光，網友才發現，當時坐在副駕駛座的女子，疑似趴在男子的雙腿間，同時揭露了女子的劈腿行為。

▲法拉利情侶車禍，男駕駛下車後苦求「千萬別報警」。（圖／翻攝自微博）

綜合大陸媒體報導，事件發生在8月30日，影片中可以看見，法拉利在市區街頭撞上一輛機車，車頭碎片及機車殘骸散落一地，所幸被撞的女騎士還有意識。法拉利男下車後，瘋狂大聲喊說「我不跑」、「你想怎麼打我，就怎麼打我，我不會跑」、「我不跑，千萬別報警」。

儘管男子苦苦哀求，現場眾人最後仍報了警。警方調閱監視器畫面後，發現當時坐在副駕駛座的女子疑似趴在男子的雙腿間，替男子口交，但女子聲稱是在撿掉落的東西，詳細情況待進一步釐清，男女2人後續也被帶回調查。

▲法拉利男女意外車禍，監視畫面曝光劈腿真相。（圖／翻攝自微博）

新聞曝光後，男女的身分也被網友挖出，原來發生車禍的紅色法拉利，根本不是男駕駛所有，而是女乘客的男友所有。女乘客的男友知情後，氣得懸賞1萬元人民幣（約4.2萬新台幣），要求知情者提供男駕駛的聯絡方式。

▼女乘客的男友知情後氣炸了。（圖／翻攝自微博）

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