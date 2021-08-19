法拉利女撞車狂罵「砸了你車」　被判全責又嗆警「弄死你！」

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省廣州市一名女駕駛13日開著法拉利追撞了一輛馬自達，下車後態度非常囂張，狂嗆馬自達的車主，更扯的是，之後到交通警察大隊處理案件時，她竟又狂罵交警。女駕駛罵人的過程全被拍了下來，引起許多網友的憤怒，目前當地警方已展開調查。

從流傳的影片可以發現，女駕駛下車後就狂嗆馬自達的車主，「臭屌絲，再給老子錄影，老子把車給你砸了信不信？」「你以為你錄影你就很牛X嗎？」「你他X的屌絲！」

▼女駕駛下車狂罵，態度囂張。（圖／翻攝微博）



馬自達車主表示，女駕駛在交通警察到場之前，就已經離開，兩人有交換電話號碼方便聯絡，但沒想到女車主竟又狂傳簡訊繼續亂罵，「他X的屌絲你懂不懂交通規則！」「你等著，傻X！」「要你的命！」「我有你電話，就能找到你家！」「你不接電話，那就等下我叫人去你家！」「你他X的，車都賣不了5萬！」

馬自達車主指出，幾天之後，他跟女駕駛前往交通警察大隊處理案件，沒想到女駕駛又開始亂罵，而且連交通警察都罵，用詞相當難聽，包含「我有關係的！」「不止砸你家，還要砸你家小孩，弄死你！」等。

馬自達車主透露，交警已經開出判責通知書，判定女駕駛要負全責。

事件在網路上曝光後，引起了許多網友的憤怒，當地警方已介入展開調查。