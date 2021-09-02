耍官威？網議論蘇貞昌窩車內38秒影片　黃暐瀚：他習慣性摸很久

▲蘇貞昌視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌8月30日赴疫情指揮中心視察，車子一到門口後讓副指揮官陳宗彥、張上淳教授、羅秉成政委跟疾管署長周志浩乾等38秒鐘後才下車，引發網友熱議「耍官威」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，蘇院長是「習慣性在車上摸很久」。

黃暐瀚今（2）日在臉書表示，政治人物常常「王不見王」，安排行程，前後有別，車停路邊等通知，是常有的事。如果當天蘇院長真的接了電話，或是手邊還有公文要看，大可在前一個紅綠燈口路邊停車，等電話講完了，手邊事情辦完了，再開進指揮中心。

黃暐瀚認為，就算真有緊急電話臨時打進來，車卻已經開進指揮中心了，那也不是問題（若是總統突然打來，能不接嗎）？院長前座有秘書，車停止後，秘書可以先下車：「抱歉，院長在講電話」，也就不會讓等候的官員尷尬，都有處理辦法的。

而黃暐瀚仔細看了過去兩年，院長到立院的拍帶畫面，才發現蘇院長是「習慣性在車上摸很久」。去年9月29日立院，停車後30秒院長才下車；今年3月12日，停車後20秒院長才下車；也是今年3月23日，院長也在車上多待了25秒鐘。

黃暐瀚也說，院長可以不用在車上這麼久，今年5月15日，蘇院長也到指揮中心視察，當天蘇院長只花了短短三秒鐘就下車，誰都不尷尬，「不是很好嗎？」

▼蘇貞昌日前視察指揮中心，卻在車上待了38秒鐘才下車，引發討論。（影片來源：關鍵時刻YouTube 如遭移除請見諒）

