苗栗知名田園餐廳驚傳大火！疫情閉店才準備復業　內部幾全毀

▲苗栗知名景觀餐廳「荷塘居」，23日上午驚傳火警，所幸餐廳因疫情關係暫時歇業，沒有造成人員傷亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉知名田園景觀餐廳「荷塘居」，23日上午旁邊鐵皮倉庫突然起火燃燒，火勢一度延燒至餐廳廚房；苗栗縣消防局接獲通報後立即前往灌救，消防隊員花了將近2個小時撲滅火勢，所幸餐廳因疫情關係暫時歇業，沒有造成人員傷亡。

苗栗縣消防局表示，23日上午8時許接獲通報，稱在公館鄉館南村，有1間鐵皮屋冒出陣陣濃煙，隨即派遣公館、銅鑼、苗栗、大湖、後龍以及特搜等多個分隊前往搶救，抵達現場火舌已竄出鐵皮，一度波及隔壁建築的廚房，消防人員花了近2小時才將火勢控制住。

▲▼倉庫內存放有易燃物質，高溫炎熱加上濃煙密布，消防隊員花了近2個小時，才順利將火勢撲滅。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經初步了解，原本餐廳受到疫情影響，自5月中旬開始自主防疫店休，近日才公告準備恢復營業，沒想到還沒開始營業就遭祝融肆虐。經估計，火災延燒面積約有100平方公尺，幸好沒有波及到餐廳裡面，目前損失還在估計中，詳細起火原因尚待釐清中。

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