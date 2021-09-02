　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北重陽禮金提早發！　最高可領2萬元「這天入帳」

▲▼侯友宜「關懷銀髮俱樂部防疫狀況暨說明重陽禮金發放」照片。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜關懷銀髮俱樂部防疫狀況。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

重陽節將至，新北市政府今年提前發放重陽禮金，依年齡級距可領1500、2000、5000元，百歲人瑞每人發放2萬元，選擇匯款領取者，禮金將於24日入帳。新北市長侯友宜表示，希望重陽禮金能與政府五倍券、新北地方加倍券結合，一同帶動庶民經濟。

新北市今年持續發放重陽禮金，設籍新北市滿一年（109年國曆10月底前設籍且至發放日前並未遷出新北市）且年滿65歲以上（包含國曆10月年滿65歲者）長者可領取。65歲至79歲發放1500元、80歲至89歲發放2000元、90至99歲者發放5000元，百歲人瑞則每人發放2萬元。選擇匯款者，禮金將於9月24日入帳，選擇領現金者，則將在10月2日至12月30日由各區公所設置定點或到府發放。

▲▼新北市今年提早發放重陽禮金。（圖／新北社會局臉書）

▲新北市今年提早發放重陽禮金。（圖／新北社會局臉書）

侯友宜表示，今年的重陽禮金特別提早發放，且有9成都是用匯款的方式領取，希望長輩們拿到重陽禮金後，可以搭配政府的振興五倍券以及新北市的地方加倍券，一起來帶動庶民經濟。

對於新北市提前發放重陽禮金是否在與台北市長柯文哲較勁，侯友宜則說，疫情趨緩後最重要的是趕快讓底層經濟復甦，希望重陽禮金與政府的五倍券及新北市的地方加倍券結合，提早發放就是要讓長輩們可以歡喜，去小吃店、商圈買買東西，在疫情嚴峻下可以犒賞一下自己。

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
辣妹裸體直播跑墾丁大街、高鐵！　吸3萬人看SM被抓了
新人結婚「主持人是綜藝界天后」！　一出場賓客尖叫
高端猝死第3例家屬求驗螢光反應　法醫打槍：沒意義！檢方道歉了
神秘人5分鐘拔掉「復必泰」布條！　火速鑽進機艙畫面曝
幕後／搶到BNT現貨關鍵曝　郭台銘更欣慰蔡英文做這件事
2點不遮了！　女大生「上空激裸」秀白嫩巨乳
單車裝「噴射引擎」飆133km！ 　警一句話秒擊落
首批BNT到貨　復星老董「感謝5對象」：助台灣同胞驅除疫情陰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

憂東奧奪牌佳績曇花一現　民進黨立委籲成立國家級運動科學中心

新北重陽禮金提早發！　最高可領2萬元「這天入帳」

綠委爆加碼券縮水　政院：經費許可、獲支持可做加碼

幕後／搶到BNT國際現貨關鍵曝　郭台銘更欣慰蔡英文做這件事

蔡英文感謝「公私協力」爭取到BNT疫苗　網友批：今天收割有點晚

國防部編2千億預算量產飛彈？　政院：手上沒這案子

快訊／商總反對基本工資調漲　行政院：跨部會研商受衝擊產業配套

「疫苗接種率近43％」　蘇貞昌：明後年還有3千萬劑次世代莫德納

高虹安當「一日實習生」到北市府參加晨會　黃珊珊：我沒注意到

農民職災保險給付9／10起「納入職業病」　中暑、農藥中毒皆可申請

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

開學啦！家長們嗨翻終於解脫了　媽媽爽送小孩回學校：我自由啦

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

開學日校門口前死亡車禍直擊！廂型車撞小黃...79歲女駕駛不治

媽媽突然變睡美人倒路邊不醒　9歲兒超淡定邊照顧邊Call求援

憂東奧奪牌佳績曇花一現　民進黨立委籲成立國家級運動科學中心

新北重陽禮金提早發！　最高可領2萬元「這天入帳」

綠委爆加碼券縮水　政院：經費許可、獲支持可做加碼

幕後／搶到BNT國際現貨關鍵曝　郭台銘更欣慰蔡英文做這件事

蔡英文感謝「公私協力」爭取到BNT疫苗　網友批：今天收割有點晚

國防部編2千億預算量產飛彈？　政院：手上沒這案子

快訊／商總反對基本工資調漲　行政院：跨部會研商受衝擊產業配套

「疫苗接種率近43％」　蘇貞昌：明後年還有3千萬劑次世代莫德納

高虹安當「一日實習生」到北市府參加晨會　黃珊珊：我沒注意到

農民職災保險給付9／10起「納入職業病」　中暑、農藥中毒皆可申請

美國Podcast天王確診！使用「驅蟲獸藥」治療再引爭議

爸媽喝醉「扯餵1歲孫喝2口」　睡起床流鼻血！嫂嫂怒：不是第一次

文姿云曬時尚美照：厭世也要練習　「丟桌球」也超強獲總統認證

拿兩張證書！台科大九州大學碩士雙聯學制　首批畢業生獲雙碩士

辣妹裸體直播逛墾丁大街！吸3萬粉繳費看SM　爽賺200萬↑被抓了

大樓電梯壞掉　要求「爬上40樓！」外送員嚇傻：小費要收多少？

Honda CR-V 8月持續熱銷1,367台　指定車型免費升級空氣清淨機

轟桃園好市券根本疲勞券　謝美英：官員快上市長臉書看留言

酒店妹虐死4歲女！八大要找她「聊天」了　經紀曝行規：絕對封殺

出生6天遭媽遺棄！雲南幼象臍帶感染命垂危　他救援「暖許約定」

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

BNT裝箱外「復必泰」字樣消失原因曝　

BNT插隊陳時中很困難　上班族心死

5大QA秒懂熊好券　綁定台北通先登記、再抽籤

拚經濟　雙北加碼優惠一次看

空軍：少校軍官5000公尺健走體測後休克不治

已婚中校偷情女士官　艦指部開鍘

幕後／搶到BNT國際現貨關鍵曝　郭台銘更欣慰蔡英文做這件事

民進黨憲改小組共識：選舉權下修至18歲

明年基本工資調漲有譜！至少「3％」以上　軍公教將同步調薪

蔡政府執政5年舉債2兆元　他統計「每人負債24.8萬」

幕後／新竹市2022「4腳督」混戰　內部民調曝

海軍通信兵騙砲　海軍司令部：司法單位偵辦中

高雄要何去何從？藍議員點名這4人

政院施政報告　揪1174件防疫假消息、移送1016人

更多熱門

相關新聞

侯友宜二度上東森農場　俏皮賣地瓜

侯友宜二度上東森農場　俏皮賣地瓜

金山的紅心地瓜不只有名，目前也正值盛產季，為推廣在地時令新鮮農產，新北市長侯友宜再度化身購物專家，助攻金山青農辛苦栽種的有機66號紅心地，而有了上次叫賣初體驗，又熱賣廣受好評，第二次上東森電視購物《東森農場》系列節目，他笑說「心情比較輕鬆，有東森購物幫忙加把勁，相信會賣得更好」，東森集團總裁王令麟力挺小農回饋50%東森幣，直播開賣後600組火速完售。

新北40萬名學生僅0.08%「未到課」　侯友宜重申4點提醒

新北40萬名學生僅0.08%「未到課」　侯友宜重申4點提醒

快訊／淡水73歲男接種AZ後呼吸困難　緊急送醫救治後死亡

快訊／淡水73歲男接種AZ後呼吸困難　緊急送醫救治後死亡

快訊／侯友宜宣布：新北國高中生17萬人「入校集中」接種BNT疫苗

快訊／侯友宜宣布：新北國高中生17萬人「入校集中」接種BNT疫苗

快訊／新北批發市場定期篩檢　果菜、家禽4121人PCR全陰

快訊／新北批發市場定期篩檢　果菜、家禽4121人PCR全陰

關鍵字：

侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

百萬網紅慘遭勒斃陳屍家中　享年33歲

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

威力彩27億得主包牌第2區　網揪1細節不對勁

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

女兒輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

BNT裝箱外「復必泰」字樣消失原因曝　

更多

最夯影音

更多
重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠
周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面