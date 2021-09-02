新北重陽禮金提早發！　最高可領2萬元「這天入帳」

▲侯友宜關懷銀髮俱樂部防疫狀況。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

重陽節將至，新北市政府今年提前發放重陽禮金，依年齡級距可領1500、2000、5000元，百歲人瑞每人發放2萬元，選擇匯款領取者，禮金將於24日入帳。新北市長侯友宜表示，希望重陽禮金能與政府五倍券、新北地方加倍券結合，一同帶動庶民經濟。

新北市今年持續發放重陽禮金，設籍新北市滿一年（109年國曆10月底前設籍且至發放日前並未遷出新北市）且年滿65歲以上（包含國曆10月年滿65歲者）長者可領取。65歲至79歲發放1500元、80歲至89歲發放2000元、90至99歲者發放5000元，百歲人瑞則每人發放2萬元。選擇匯款者，禮金將於9月24日入帳，選擇領現金者，則將在10月2日至12月30日由各區公所設置定點或到府發放。

▲新北市今年提早發放重陽禮金。（圖／新北社會局臉書）

侯友宜表示，今年的重陽禮金特別提早發放，且有9成都是用匯款的方式領取，希望長輩們拿到重陽禮金後，可以搭配政府的振興五倍券以及新北市的地方加倍券，一起來帶動庶民經濟。

對於新北市提前發放重陽禮金是否在與台北市長柯文哲較勁，侯友宜則說，疫情趨緩後最重要的是趕快讓底層經濟復甦，希望重陽禮金與政府的五倍券及新北市的地方加倍券結合，提早發放就是要讓長輩們可以歡喜，去小吃店、商圈買買東西，在疫情嚴峻下可以犒賞一下自己。