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韓擬修法「管制假新聞」　人權專家憂損及言論自由

▲▼文在寅10日上午進行就任總統第四周年紀念演說。（圖／路透社）

▲南韓擬修法推動管制「假新聞」。（圖／路透社）

中央社記者廖禹揚首爾1日專電

韓國執政黨共同民主黨為管制「假新聞」推動媒體仲裁法修法，引發國內外媒體反彈，聯合國人權理事會特別報告員今天也就此表達憂心，要求韓方依國際人權標準修改法案。

韓聯社報導，聯合國人權理事會的言論和自由表達權特別報告員艾琳．汗（Irene Khan）今天透過聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）官方網站，公開對韓國國會預期近日將表決通過的媒體仲裁法修法內容表達憂心。

艾琳．汗指出，這次修法案有違「公民權利和政治權利國際公約」（ICCPR）第19條，政府應尊重並保護言論及表現自由，認為以禁止虛偽情報為由進行的這次修法，並不具限制表達自由的正當性。

她也提到，ICCPR第19條第3項雖容許對言論自由設定一定程度上的法律限制，但僅限於「尊重他人權利或信用」，以及「攸關國家安保、公共秩序、公共衛生或道德保護」等必要狀況下。

韓國這次修法案內容包括提高「在故意或過失下進行虛偽報導」損害賠償，艾琳．汗批評，媒體為自證清白，可能被迫說出消息來源，「這對言論自由而言將是重大威脅」。

艾琳．汗希望韓國政府與國會議員就相關爭議再行討論，並要求韓方就媒體仲裁法如何與ICCPR第19條中賦予政府責任作出說明，並以國際人權標準修改這項法案。

根據中央日報報導，韓國外交部31日證實收到來自聯合國的特別程序信函，但未公開信函內容。OHCHR提出信函雖不具強制效力，但政府必須在接到信函60天內做出正式回覆。

韓國執政黨共同民主黨推動的媒體仲裁法修法案，不僅引發在野黨及國內媒體批評，世界報業和新聞出版總協會（WAN-IFRA）也發表聲明要求撤回修法案。

共同民主黨上週特地針對外媒召開討論會，但因標準不清、準備不完全遭批只是「告知」而非討論。 在爭議不斷狀況下，國會朝野協商遲無結論，原定8月30日進行的表決也推遲至9月27日。

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