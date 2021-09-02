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學生只准走小小門！國小正門教職員專用　孩子問爸媽：我們是狗嗎

記者白珈陽／台中報導

開學第二天，學童返校上課，但台中太平區一所國小出入新規定卻惹議。家長抱怨，學校要求學生不得從學校最大校門進出，必須從新設置、距離正門約50公尺遠，被學校稱為快樂門的小門及側門進出。張姓家長抨擊，以往正門進出的學生全部擠到小門，「尖峰時間學生都擠在一起入校，說好的安全防疫呢？」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲太平某國小新學期規定學生上下學不得從正門進入，引起許多家長反彈。（圖／記者白珈陽攝）

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太平一所小學本學期新公告，學生上學不允許從大門進出，只能從側門出入，不僅讓多數家長大感不方便，甚至張姓家長還指出，孩子回到家不解地問「為什麼不能從學校正門進學校，我們又不是狗，為什麼要從狗門進去？」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 家長質疑，上學時間孩子通通擠在小門進入，完全沒有防疫距離。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

家長也質疑，學校共有三處校門，分別為北、西、南側校門，其中北側校門已做為教職員專用道，校方也另有地下停車場及另外的車道，如今南校門禁止學生上學，再另開一個小門，根本是徒增家長困擾，且上學時間孩子通通擠在小門進入，完全沒有防疫距離，實在離譜。

校方回應，新措施主要是為了實現人車分流，因以往學童上下學與家長接送都是在校園大門，且大門正好面對紅綠燈口，常會造成交通混亂，為學童安全著想，今年特別改成大門用以車輛出輛出入，學童則從側門進出；另外，經2日觀察，交通打結情形已有改善，且學童上下學順暢，無群聚之憂。

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