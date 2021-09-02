學生戴口罩上課「半缺氧」挑戰專注力！　專家：防疫關鍵是對自己負責

▲小學課桌椅以隔板作為防疫措施。（圖／記者郭世賢翻攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

昨（1日）天開學首日，各級學校都做好相關防疫措施，包括量體溫、課桌設隔板等，對此，毒理學專家招名威表示，天氣炎熱，要全程戴著口罩上課對誰都很辛苦，老師除了肺活量要夠之外，學生在半缺氧的情況下上課，專注力也是一大挑戰。他並指出，這些防疫措施都是「防君子不防小人」，呼籲大家要對自己負責，只要不舒服，就一定要在家休息。

招名威在臉書發文指出，炎熱的天氣，任何人要全程戴著口罩上課都不是件容易的事，不僅老師需要足夠的肺活量，學生在半缺氧的情況下上課，專注力也是一大挑戰。

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為了避免再度發生疫情，各級學校也做好相關防疫措施。招名威表示，師生每人一天應該要量3次體溫，分別是出門上學前、進入校園當下，及下午上課前，到校之後也必須落實手部清消，除此之外，用餐前後桌面的清潔及消毒都須落實，用餐時也應保持環境通風，並且要以「個人套餐」為原則，使用防疫隔板入座，不可以併桌共餐，也禁止交談。

▲學生進校要量測體溫、戴口罩、噴灑酒精消毒。（圖／記者湯興漢攝）

招名威認為，硬性規定嚴格，但若有人染疫還到校，以上說的防護措施都沒有用。他指出，師生在校時間很長，就算要求「全程」戴口罩，實際上根本不可能執行，還是會有用餐、飲水或如廁時的漏洞，而且就算架設隔板、維持社交距離、禁止飲食期間交談，「但在密閉空間內，隨著氣溶膠病毒傳播速度還是很快」。

他直言，這些防護措施都是「防君子不防小人」，自己對自己負責還是防疫真正的關鍵，所有人都必須隨時注意自身健康狀況，千萬不要因為私慾違反規定而引發危機。

招名威更呼籲，「若前幾天有不舒服，或當天早上在家時就已出現發燒或呼吸道症狀，就一定要在家休息，絕對不要外出，也不要憋著，一切要從嚴，落實『生病不上班、不入校園』的防疫規定，而且我建議校方也必須從寬認定配合，否則只要一有破口，後果將不堪想像。」