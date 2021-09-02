疫情期精品消費成長嚇人！　SOGO復興大改裝搶五倍券商機

▲SOGO復興館。（圖／記者蔡惠如攝）

記者鮑璿安／台北報導

本土疫情趨緩、五倍券也即將登場，遠東SOGO百貨今（2日）宣告改裝完成，復興館有CARTIER（卡地亞）、法國珠寶品牌Redline以全新樣貌登場，忠孝館則迎來香氛品牌。業者提到精品在疫情之間表現尤其亮眼，今年累積3成成長，並帶動上下樓層發展，再加上即將迎來的週年慶與五倍券雙重加持，整體相較去年相比希望有個位數成長。

復興館在疫情最嚴重5、6月份時期改裝，業績依舊亮眼，業者提到，「如果看8月同業業績，我們算是非常好，挫折中相對復甦比較快。」尤其國際精品力道嚇人，疫情剛爆發時全部衰退，但7月就有個位數正發展，因所有精品對於台灣的投入很大，商品貨量充足，8月就成長2位數，原則上目前今年前8個月精品還有是3成正成長。

▲精品帶動上下樓層業績。（圖／記者蔡惠如攝、卡地亞提供）



因精品龍頭香奈兒、愛馬仕大力帶動上下樓層發展，民眾消費力度甚至更勝於去年，今年訂貨量幾乎是過去兩倍，因此百貨將重點放在珠寶品牌卡地亞，為迎接更年輕的消費客群，店內改裝設置高級VIP室，並運用白色大理石裝潢、商品更加豐富，藉此迎接最新形象店。並且一樓引進法國珠寶品牌red line，預計在 9月6日就會開幕，另外4樓也有輕奢珠寶ete、歐系品牌LANCASTER 。

業者坦言，下半年總體來說頗有希望，因五倍券與週年慶加持，再加上本土疫情得到控制，期望整體較去年相比有個位數成長。此外，復興館於明起3日至8日將舉辦VIP活動，期間於國際精品、名品服飾等指定消費滿1萬元即可現抵500元，並有光雕秀與當代劇場演出，至9月21日前還有11家銀行享有4%回饋無上限。