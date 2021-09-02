　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

疫情期精品消費成長嚇人！　SOGO復興大改裝搶五倍券商機

▲SOGO復興館。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO復興館。（圖／記者蔡惠如攝）

記者鮑璿安／台北報導

本土疫情趨緩、五倍券也即將登場，遠東SOGO百貨今（2日）宣告改裝完成，復興館有CARTIER（卡地亞）、法國珠寶品牌Redline以全新樣貌登場，忠孝館則迎來香氛品牌。業者提到精品在疫情之間表現尤其亮眼，今年累積3成成長，並帶動上下樓層發展，再加上即將迎來的週年慶與五倍券雙重加持，整體相較去年相比希望有個位數成長。

復興館在疫情最嚴重5、6月份時期改裝，業績依舊亮眼，業者提到，「如果看8月同業業績，我們算是非常好，挫折中相對復甦比較快。」尤其國際精品力道嚇人，疫情剛爆發時全部衰退，但7月就有個位數正發展，因所有精品對於台灣的投入很大，商品貨量充足，8月就成長2位數，原則上目前今年前8個月精品還有是3成正成長。

▲SOGO復興館。（圖／記者蔡惠如攝）

▲卡地亞 。（圖／卡地亞提供）

▲精品帶動上下樓層業績。（圖／記者蔡惠如攝、卡地亞提供）

因精品龍頭香奈兒、愛馬仕大力帶動上下樓層發展，民眾消費力度甚至更勝於去年，今年訂貨量幾乎是過去兩倍，因此百貨將重點放在珠寶品牌卡地亞，為迎接更年輕的消費客群，店內改裝設置高級VIP室，並運用白色大理石裝潢、商品更加豐富，藉此迎接最新形象店。並且一樓引進法國珠寶品牌red line，預計在 9月6日就會開幕，另外4樓也有輕奢珠寶ete、歐系品牌LANCASTER 。

業者坦言，下半年總體來說頗有希望，因五倍券與週年慶加持，再加上本土疫情得到控制，期望整體較去年相比有個位數成長。此外，復興館於明起3日至8日將舉辦VIP活動，期間於國際精品、名品服飾等指定消費滿1萬元即可現抵500元，並有光雕秀與當代劇場演出，至9月21日前還有11家銀行享有4%回饋無上限。

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
好市多停車要收費！附近車格「狂漲到5萬4」　屋主賺翻
台中39歲女5天內二度送急診！　打高端心跳飆130翻白眼
混打AZ+莫德納擴大！　即起這1類人全開放接種
22歲妹淫亂趴「加贈3萬粉絲祭」：我被玩壞像隻狗
幼教師車禍失2子首現身！淚謝千萬捐款　曝9歲截肢兒現況
CoCo「2大人氣飲品」買一送一！　揪團喝爆
林口阿嬤帶8歲孫女去阿里山　與家人失聯5天音訊全無
韓男團「5成員同時確診」！　5天前開始咳嗽

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

買超商咖啡「免費吃麵包」！還有獨家4款聯名冰　第2件10元開吃

疫情期精品消費成長嚇人！　SOGO復興大改裝搶五倍券商機

【廣編】金門酒廠「世界掄金」中秋享優惠！5年陳高優惠折扣、再抽20年老酒

電商「99購物節」狂祭好康火熱開打　微振興加倍回饋整理一次看

抹茶貓貓現身！中秋限定「貓咪起司蛋糕」超商開賣了　還送保冷袋

八千元「麝香葡萄」民眾搶著買　甜度破20獲網封「一生必嚐」！

【廣編】法國高級香水品牌Henry Jacques　一段無與倫比的香水故事

Paul剷肉10公斤變「馮迪索」　老婆爽包6位數紅包

年度最優惠電子書展　5千種書籍雜誌最低11元起

還有2天！超商哈根達斯冰沙「買1送1」　4大咖啡飲品第2杯半價

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

開學啦！家長們嗨翻終於解脫了　媽媽爽送小孩回學校：我自由啦

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

不捨爸媽辛苦！兒常跑工地幫忙 喜歡畫圖禮物被驚喜升級感動哭

開學日校門口前死亡車禍直擊！廂型車撞小黃...79歲女駕駛不治

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

買超商咖啡「免費吃麵包」！還有獨家4款聯名冰　第2件10元開吃

疫情期精品消費成長嚇人！　SOGO復興大改裝搶五倍券商機

【廣編】金門酒廠「世界掄金」中秋享優惠！5年陳高優惠折扣、再抽20年老酒

電商「99購物節」狂祭好康火熱開打　微振興加倍回饋整理一次看

抹茶貓貓現身！中秋限定「貓咪起司蛋糕」超商開賣了　還送保冷袋

八千元「麝香葡萄」民眾搶著買　甜度破20獲網封「一生必嚐」！

【廣編】法國高級香水品牌Henry Jacques　一段無與倫比的香水故事

Paul剷肉10公斤變「馮迪索」　老婆爽包6位數紅包

年度最優惠電子書展　5千種書籍雜誌最低11元起

還有2天！超商哈根達斯冰沙「買1送1」　4大咖啡飲品第2杯半價

原能會：核二2號機、核三2號機　9月5日降載測試

中國史上最嚴禁玩令引爆「電競崩壞」　各戰隊急借人⋯網憂未來沒落

遠東SOGO勇奪AREA二大獎肯定　人力投資獎「百貨業唯一！」

先探／人氣股不怕量縮　資金謹慎不躁進

MLB運彩解盤／釀酒人@巨人　巨人先發勝率近8成推讓分

狡猾賊躲監視器偷腳踏車　警民扮柯南「以車追人」逮到他

先探／謝金河：台股已不再是台積電「一個人的武林」

iPhone 13登場「iPhone 12將貶值」！　3個月後跌價3000元

國泰「定錨」全台最大重劃區新案價　後面200塊建地都笑了

比兒「重3.3倍」！雪橇犬雙腳站立達165cm　媽喊：2個才差10個月

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

消費熱門新聞

限時7天！爽喝超商咖啡「第2杯10元」

直男用心給「儀式感」讓女友傻眼

「麥當勞APP」改版上線現賺6塊雞塊餐

搶攻開學！肯德基週五早餐49元

美式賣場口碑爆棚洗碗精補貨首特價

還有2天！超商哈根達斯冰沙買1送1

葉家妤謝「恩公」暴風鏟肉7公斤

最新「美式炸雞」冷凍包來了！

Paul剷肉10公斤變「馮迪索」

八千元「長野麝香葡萄」民眾搶買

麥當勞APP改版「3大亮點」搶先看

搶先祭補班小確幸！摩斯9月優惠

中秋限定「貓咪起司蛋糕」超商開賣

全聯開發機器人　精進智慧超市

更多熱門

相關新聞

男人的夢幻BALENCIAGA懸浮老爹鞋

男人的夢幻BALENCIAGA懸浮老爹鞋

曾經夢幻玻璃鞋是童話故事裡公主們的專利，現在不讓女孩專美於前，BALENCIAGA（巴黎世家）宣告跨足雕塑界推出「雷射立方」，利用實心玻璃立方打造出經典運動鞋款的3D效果圖像，還原了熱門老爹鞋、懸浮運動鞋的細節，效果超逼真，就像球鞋被時間凍結一般，讓人迫不及待想要擁有。

認了本想瞞3年！鄧佳華：新履歷還投SOGO美食街

認了本想瞞3年！鄧佳華：新履歷還投SOGO美食街

復星上半年大賺106億！靠BNT進帳21億

復星上半年大賺106億！靠BNT進帳21億

日改裝廠推Land Cruiser預想圖

日改裝廠推Land Cruiser預想圖

改車改兇一點可減少糾紛？

改車改兇一點可減少糾紛？

關鍵字：

sogo復興改裝百貨

讀者迴響

熱門新聞

LINE新版本9/9上線　四年以上老手機恐不支援

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

百萬網紅慘遭勒斃陳屍家中　享年33歲

7億愛馬仕網美嫁富商：4年才知沒名分！

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

台彩改口大轉彎！　更正27億威力彩得主是「自選非電選」

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

更多

最夯影音

更多
重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠
警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面