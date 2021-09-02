混打沒意義！　澳專家直言：AZ保護力比BNT久　血栓真正風險曝

▲澳洲出現AZ疫苗預約取消潮。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

首批BNT疫苗2日上午抵台，也讓部分偏好該疫苗的民眾重新燃起希望，決定繼續等待輝瑞／BNT。澳洲本週也有50萬劑輝瑞／BNT疫苗即將到貨，許多已經接種第一劑AZ疫苗的民眾便打算取消第二劑AZ疫苗的預約，改等輝瑞／BNT。不過澳洲當局則強調，有證據顯示，只接種AZ疫苗比混打的保護力來得更久，強調為了混打而取消第二劑的預約「沒有任何意義」。

根據《衛報》報導，隨著Delta病毒持續肆虐，澳洲疫情陷入新一波高峰。為此，澳洲醫療當局呼籲民眾盡早完成2劑疫苗的接種。維多利亞州長安德魯（Daniel Andrews）說，「最好的疫苗就是你今天能得到的疫苗。」提醒民眾只要有疫苗就趕快去打，不要因為鍾情特定廠牌而錯失接種機會。

▲澳洲當局呼籲，有疫苗就盡速預約施打。（圖／路透）



澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布，本週將有50萬劑的輝瑞／BNT疫苗從新加坡運往澳洲。澳洲當局也表示，目前正在努力調度已經訂購的3200萬劑輝瑞／BNT疫苗，希望可以保持每週有100萬劑的疫苗抵達澳洲。許多已經施打第一劑AZ疫苗的民眾得知相關消息後，紛紛取消第二劑AZ疫苗的預約，希望可以改打輝瑞／BNT，儘管目前澳洲尚未開放混打疫苗。

澳洲醫學協會（AMA）負責人霍爾希德（Omar Khorshid）博士說，「一定有接種過AZ疫苗的人第二劑有興趣改打輝瑞／BNT疫苗，但是這真的沒有意義。」他提到，有人會擔心AZ會有發生血栓的可能性，但其實就算真的發生血栓副作用也是在第一劑時，不僅如此，與輝瑞相比，AZ疫苗可能可以提供更長期的保護力。

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