司法院推修法限縮法官量刑裁量權　檢方樂見其成

▲司法院有意修法限縮法官自由心證的空間，各界均樂觀其成。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

量刑影響當事人權益極大，有鑑於外界經常批評法官在量刑時流於自由心證，司法院決定推動「刑事案件量刑妥適法草案」。對於司法院的做法，有檢察官表示樂見其成；但也認為，但因個案狀況不同，不容易訂出一致標準，難以類推適用。

2010年9月25日由民間發動的「白玫瑰運動」，影響日後司法改革的多項議題。活動後，司法院隨即建置「量刑資訊系統」，針對法官判決的上百萬件刑事案件，包含妨害性自主、酒醉駕車、槍砲、竊盜、強盜、搶奪等案件進行統整分析，並建立資料庫，供法官量刑時有參考依據，成為司法院「量刑建議趨勢系統」的前身。但量刑問題依舊沒有解決，還是被批評流於法官濫用「自由心證」。

司法院長許宗力在2019年2月初提到，只供法官使用的「量刑建議趨勢系統」，將開放給各界使用，他指出，這將使裁判過程更充實，促使法官量刑時更周延，更公平、妥適。而為了更進一步提升量刑之妥適、透明、公平及合理可預測性，司法院於2019年底邀請審、檢、辯、學等領域專家學者，組成「刑事案件量刑委員會研議委員會」，由秘書長林輝煌擔任召集人，並於今年7月底完成《刑事案件妥適量刑法草案》之擬訂，將接續推動完成立法，並籌設「刑事案件量刑準則委員會」，以完善刑事案件量刑法制。

對此，檢察官大多認為「樂見其成」，認為司法院正視法官量刑濫用自由心證的問題，值得稱許。但檢察官們也指出，量刑要訂出一致標準是大工程，再加上個案狀況不一，案件彼此難以類推適用，未來可能還是會保留相當程度的法官自由心證的裁量空間。

也有不少法官指出，確實應該要限制法官的裁量空間，但仍需保留給法官裁量的機會，畢竟每個案件不同，司法院即便完善修法，訂定出一致標準，但百密必有一疏，留給法官裁量的機會，才能補足法條的疏漏，也才能適時的給予當事人正義。

另而「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英也認為，部分法官難免受自身經驗影響而產生偏見，所以官方建立量刑基準，可讓個別法官不受自身經驗影響量刑，使兩造都能信服判決。