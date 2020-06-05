遭暴力男友強押登記結婚…21歲嫩妹「一招脫身」！證人還原當天狀況

▲女子被男友強迫登記結婚，甚至不認識幫忙證婚的證人，決定訴請婚姻無效。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名21歲女子小君（化名）約5、6年前認識陳姓男友，進而交往同居，然而相處久了卻時常遭對方暴力對待，因而想分手，孰料，陳男竟強押她赴台東老家登記結婚，因此提起婚姻無效告訴。對此，台南地院以「證人不認識新娘」無效力為由，判小君勝訴，全案可上訴。

判決指出，小君與陳男於台南同居生活，交往期間對方曾多次向她求婚，但她認為陳男個性難相處，還會不時暴怒動粗，想說兩人還年輕，再觀察一陣子，遲遲未答應男友求婚，孰料，2019年6月時，兩人又發生爭執，陳男竟怒摔毀家具，再次出手打小君，讓小君決定提分手，離開租屋處。

幾天後陳男佯稱「已回台東老家」，結果小君一回租屋處就看到陳男在家，讓她相當傻眼，陳男便威脅小君「不結婚就對她與家人不利」，讓小君只好委屈配合，6月4日下午一同到台東戶政事務所登記，不過隔日早上小君找到機會，趁陳男不注意時趕緊逃離，直接搭火車回台南。

小君表示，她根本無意願嫁給陳男，甚至不認識結婚證書上的2名證人，證人們也不曾問過她的意願就在證書上簽名，事後她也沒拿到結婚證書，主張婚姻無效；不過，陳男則辯稱，證人簽名後都有向他與小君恭喜，不可能不知道小君的結婚意願，主張駁回告訴。

然而，法官訊問兩名證人後，確認證人皆不認識小君，而證人A曾問小君意願時，反被陳男以「我女友身體不好，要趕回台南」不停打斷；另一名證人B則說，純粹因為朋友關係才簽名，最終台中地院勘驗相關說詞、證據，認為證人不具結婚效力，確認婚姻無效，判陳男與小君婚姻關係不存在，全案仍可上訴。

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