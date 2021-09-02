真實版班傑明！南非女嬰「臉皮下垂」滿臉皺紋　蒼老模樣曝光

▲南非20歲孕媽生下寶貝女兒，但孩子患有早衰症。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／編譯

南非東開普省一名20歲女子在家中產下寶貝女兒，然而孩子患有早衰症（progeria），可見女嬰臉部皮膚滿佈皺紋，猶如電影《班傑明的奇幻旅程》主角的模樣。外媒形容，女嬰外貌模樣看起來比媽媽還要蒼老。

太陽報報導，該名住在東開普省城鎮利博德（Libode）的年輕孕媽8月30日待在家中時，突然出現產前徵兆，家人趕緊撥打電話叫救護車。但救護車沒來得及趕上女子生產，最終在孩子平安產下之後，帶著母女倆前往醫院。

該名20歲產婦的母親透露，其實早在孩子出生後就發現有異狀，因為女嬰並不像一般新生兒那樣哭泣。最終，院方告知，孩子天生殘疾，且患有罕病早衰症。依據照片，剛出生的女嬰手部畸形，且皮膚有明顯皺紋。

A 20yr old girl gave birth to a 70yr old looking baby.



Experts say it is called Hutchinson-Gilford progeria syndrome and it is a genetic condition characterized by the dramatic, rapid appearance of aging beginning in childhood. pic.twitter.com/QUAgGlVUli — Harrison (@harrisonmbamara) August 30, 2021

更令人心痛的是，孩子的照片被流傳至網路，引來部分網友嘲笑，直說孩子看起來像是個老婦女。對此，家人們感到相當震驚，「這非常傷人，如果我有辦法，我要把他們全都關進監獄。」

早衰症屬於極為罕見的遺傳性疾病，會使得孩童在2歲之前迅速衰老，平均在14.5歲時會因動脈硬化過世。另據早衰症研究基金會估計，全球現有132名孩童及年輕人患有早衰症。

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