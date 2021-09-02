12星座聊得正開心　下一秒「消失」原因曝

▲12星座聊到一半就不見人影，其實是有原因的。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

聊天聊得正起勁，對方卻突然就不見，這時候你心裡一定會想，是不是說錯什麼話了，據《星座好朋友》網站指出，12星座聊到一半就不見人影，其實是有原因的，一起來看看吧！

1、跟你聊只是打發時間

代表星座：牡羊、雙子、射手

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牡羊、雙子、射手本來就不是喜歡一直聊天的星座，他們反而還比較喜歡約出來大家一起聚一聚，對他們來說聊天只是一開始認識跟打發時間用的，所以在聊天的過程中他們就很容易不上心，有時候更容易被其他事情吸引走，可能一不小心就忘記正在跟你聊這件事了，這3個星座長時間聊下去是很難的，畢竟聊久了他們就會覺得乏味，有時候突然消失了，可能是被更有趣的事情吸引走了。

2、剛好去忙別的事

代表星座：金牛、魔羯

金牛和魔羯都是工作心很重的星座，所以他們很容易就會急著去處理工作上的事情而忽略你，畢竟工作在他們心中還是佔有很重要的地位，跟你聊天可以在忙完之後繼續，但工作可是不能耽擱，面對這樣的工作狂，偶爾聊到一半突然消失也是很正常的事情，等他忙完之後就會回來。！

3、覺得聊不下去

代表星座：處女、天蠍、水瓶

處女和天蠍本來就不是話題很多的星座，所以要他們長時間的聊天，根本就是為難他們，如果你會開話題，而且話題又有趣，自然還能夠跟你聊下去，但要是話題太過無趣，他們只想趕快結束，突然消失很有可能就是不想聊了，或是不知道要回什麼，水瓶則是比較有個性一點，想聊的時候天南地北什麼都能說，但是當他聊不下去的時候，就會直接消失謝謝再連絡。

4、劈腿

代表星座：巨蟹、獅子、天秤、雙魚

這4個星座如果對你有興趣，不會錯過你的訊息，反而會守著手機，頂多偶爾忘記回或是睡著，基本上很少消失的，如果他們消失的頻率很高，就要小心自己是不是變成第三者，所以只會用零碎的時間來跟你聊天，消失的時候就是因為正宮出現了，沒辦法跟你聊。