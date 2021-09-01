台南爆4歲女童遭虐死　生母「被問一句話」低頭流淚

▲方女與胡姓同居人涉殺人罪嫌，胡男遭羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南4歲女童8月30日晚上被救護車送醫，全身多處大面積瘀傷急救不治，警方帶回方姓生母和她胡姓男友偵辦，檢警相驗女童除了瘀傷，頸部、口、鼻有捏掐及出血痕跡，研判是棍棒或徒手重力造成，檢方認胡姓男子、方姓母親涉殺人重罪聲押禁見，台南地院認方女因已懷孕5月，裁定限制住居所，胡男則羈押禁見。

據了解，26歲方女認識胡男1年，2021年1月起同居生活，並懷了胡男的孩子。方女裁定限制居住獲釋後，被媒體問到「後不後悔對女兒施虐？」，僅是低頭啜泣、不發一語，隨後被母親、妹妹等人接走。

▲方女因懷孕5個月，逃過羈押而被裁定制限居住所。

台南地檢署襄閱主任檢察官指出，林姓女童遭虐死命案，經檢察官訊問後，認被告方女及胡男2人均涉犯殺人等罪嫌，為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡、滅證及串證之虞，於8月31日晚上9時向台南地院聲請羈押禁見。

台南地院行政庭長指出，胡姓被告經法院訊問後，法官審酌被告態度，以及相驗屍體證明書、6歲以下兒童死亡原因檢核表、診斷證明書、醫院病歷等資料、扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場照片、相驗照片及扣案證物，認定胡男涉犯《兒少法》、《刑法》成年人故意對兒童犯殺人、傷害致死罪、凌虐致人於死罪、家庭暴力防治法等罪嫌疑重大。

另外，胡男所供行兇過程與同案方女所述顯有出入，且與卷內事證不符，尚待後續調查釐清，但案發後將現場打掃清潔、送醫前更換被害人衣物，有事實足認有湮滅證據或勾串共犯證人之虞，而具羈押之原因，因此裁定羁押胡男，禁止接見、通信。

至於方女部分，法官審酌後認為，同樣涉犯《兒少法》、《刑法》成年人故意對兒童犯殺人、傷害致死罪、凌虐致人於死罪、家庭暴力防治法等罪嫌疑重大。但依方女供述，其已懷孕23週3天，即懷孕5月以上，並有診斷證明書及病歷附卷可參，足認方女符合刑事訴訟法非有不能具保、責付或限制住居之情形，不得羈押，因此諭知方女限制住居於戶籍地，如有變更住處，須向檢察官或法院申報。

據了解，台南市警五分局於8月30日深夜10時多，接獲成大醫院急診處通報，有一名4歲林姓女童被送到醫院急診時，到院前已無生命跡象，經醫護人員急救，仍傷重不治死亡，因女童身上全身多處瘀傷，院方懷疑女童遭人淩虐施暴，依法通報市警五分局。因女童26歲方姓母親及26歲胡姓同居男友，都住在二分局轄區，五分局接報後即依法通報案發地所轄二分局偵辦。

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