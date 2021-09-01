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日本AV再爆外流！網瘋傳全新「無碼母帶」　三上悠亞、葵司都在內

彩美旬果（右）因無碼母帶遭外流引退，鈴村愛里（左）近日也疑似遭到外流。（翻攝自鈴村愛里、彩美旬果IG）

▲彩美旬果（右）因無碼母帶遭外流引退，鈴村愛里（左）近日也疑似遭到外流。（翻攝自鈴村愛里、彩美旬果IG）

圖文／鏡週刊

日本AV界再爆無碼外流！先前才爆出一線女優因為「無碼母帶」紛紛引退，讓大票粉絲哀號，當時彩美旬果把男優玩到軟掉片也曝光， 鬧得滿城風雨。怎料，近日AV界再爆出有無碼影片外流，而這次受害女優除了已經退役的超級天后明日花綺羅、麻美由真等人以外，不少現役超大咖女優都在名單之中，在網路掀起高度討論。

近日網友在PTT高度討論，表示最近網路出現疑似一部外流影片的合輯，內容與過去流出過影片不同，都是沒看過的新內容，片中臉孔目前都是在線知名女優，包含三上悠亞、高橋聖子、葵司，以及新生代的七森莉莉、吉高寧寧等人都在受害名單的截圖之中。

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原PO表示，當中最令人震撼的，就是最近因為不知名原因，將個人所有社群媒體刪光，人間蒸發的鈴村愛里，其無碼母帶影片更是直接曝光，但確切原因仍有待證實。

不只把男伴玩到軟掉片　「AV界再爆無碼片外流」名單竟有三上悠亞

不只把男伴玩到軟掉片　「AV界再爆無碼片外流」名單竟有三上悠亞

原PO表示，這次流出的畫面明顯與過去用電腦AI演算法合成的「馬賽克破壞版」不同，來源很明顯是「無碼的母帶或毛片」，推測來源可能是跟先前一樣遭駭客入侵，可能因跟片商要不到錢，索性乾脆一次流出，至於會放上網路給大家免費看或者是拿來販賣還很難說。

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，不少網友開始擔憂這些在線知名女優會因此受影響進而引退，反而再也看不到新作品，「這名單也太扯了吧！」「日本AV界是不是拿這些流出沒辦法阿？一直流」，不過也有網友認為，除了少部分真的有片段的女優以外，現在外流的名單很有可能是假的，認為只是想炒熱度來哄抬之後販賣價格，畢竟只有截圖，是否有真影片都很難說，「至於為何流出的總是這幾家片商，是因為這幾家某些作品是外包製作，片商只是掛名發行」。

不只把男伴玩到軟掉片　「AV界再爆無碼片外流」名單竟有三上悠亞

▲當年彩美旬果因「母帶無碼」外流，被迫引退。（翻攝自彩美旬果IG）

事實上，2018年知名片商蚊香社遭到駭客入侵，導致不少在線大咖女優人心惶惶，就怕自己的「無碼母帶」遭外流，當時連紅極一時的彩美旬果也在名單內，其中流出一段全長12分鐘片，該側拍片，過程中男優突然軟掉，或是彩美旬果在發呆玩枕頭的未公開畫面，事後彩美旬果崩潰在推特上表示大哭４小時，之後疑似因為母帶遭外流迅速引退。


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