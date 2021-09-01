兒子沒打疫苗該上學嗎？情侶在車上大吵...他火大跳車全身傷

▲一對情侶為了小孩沒打疫苗該不該上學而在車內大吵，男子憤而跳車頭臉擦傷。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

今天是高中職以下學生開學日，台中市一對情侶上午開車載著小孩去學校途中，疑因為了小孩沒打疫苗該不該上學而在車內大吵，坐在副駕的男子憤而開啟車門跳車，跌得滿臉和背部全傷，還好送醫沒事。

警消中午1點獲報太原路、崇德路口，一名男子受傷坐在路旁，頭、臉部擦挫傷及背部瘀青，經送中國附醫救治後沒有大礙。

據了解，36歲的鄭姓男子和30歲王姓女友載著兒子去上學，但2人為了小孩沒打疫苗就去上學，會不會染疫，不如請假在家等等而爭吵，盡管女友勸導很多學生也沒打，而且學校應該會做好防疫為由，勿需擔心，但鄭男聽不下去，不顧車子正在行進，還好當時時速僅5公里，一時氣憤就開門跳車。

鄭男雖然沒有輕傷，但跳車的脫序行為顯已違反道路交通管理處罰條例第81條（行人在車輛行駛中，攀登、跳車或攀附隨行）規定，警方將依法製單舉發。

台中市教育局統計，開學第一天國高中以下學生，以及公私立幼兒園共計有3634人未到校，缺席率約0.96%，其中家長基於防疫目的請假人數有440人、6名學生發燒請假，另外，老師請假未到校有274人，合計有3910名師生請假未到校。

教育局表示，各校在開學前都已完成防疫物資整備，包括備妥成人醫療口罩235萬2063個、兒童醫療口罩98萬1850個、額溫槍7826支、耳溫槍1607支、酒精1萬8248公升、乾洗手649公升、漂白水1萬119瓶及隔板32萬8078份，讓師生在校安心學習。



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