5+9還不夠　機師工會研商更嚴方案防Delta攻破國門

▲中央流行疫情指揮中心今（ 9/1）拍板，國內機組員返台檢疫措施再趨嚴。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

為了防止Delta變種病毒入侵國門，中央流行疫情指揮中心今（ 9/1）拍板，國內機組員返台檢疫措施再趨嚴。完整接種兩劑疫苗機組員從過去的7天加強版自主健康管理，改為5天居家檢疫加上9天加強版自主健康管理。機師工會則表示，目前正在擬定相關建議，但考量到國人健康，不排除對機組員檢疫的建議方向可能會再「趨嚴」。

指揮中心八月底公布一名國籍航空機師於接種兩劑AZ疫苗後仍遭「突破性感染」確診，日前針對該案機師執行病毒基因定序採檢，今日由指揮中心公布，確定感染新冠病毒印度Delta變異株。該案PCR檢驗接觸者26人結果均為陰性，其中12人居家隔離、14人採自主健康管理。

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日前便傳出指揮中心找來專家小組研商，盼針對打完兩劑疫苗的的機組員返台檢疫能更為嚴謹，機師工會便曾多次磋商、反應，指出該染疫機師未進入社區，代表原先7天加強版自主健康管理應屬有效機制。針對完整接種兩劑疫苗機組員檢疫再趨嚴。桃園市機師職業工會研究員陳柏謙表示，目前工會內部正在討論，但機組員普遍覺得Delta病毒傳染力更強，以目前5+9方式拍板也許「不太夠」。

陳柏謙說，今年六月就已經發函指揮中心，國外曾因為疫情趨緩機場檢疫曾一度放鬆，建議請指揮中心留意。針對該次檢疫趨嚴，目前工會正在調閱相關的國外數據、作法，對機組員檢疫的建議方向可能會再「趨嚴」。

由於機組員檢疫趨嚴，勢必會影響到航空機組員排班以及原有排班異動。華航表示，將配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定辦理，依機組員返台後防疫旅館的量能安排航班，若有航班調整將公布於華航網站。

▲ 因應Delta疫情，強化國籍航空公司機組員返臺防檢疫措施 。（圖／指揮中心提供）