一群平均不到20歲的歌手卻讓老王樂隊答應合作　竟都出自同場學生賽事！

▲咖啡廣場站出來音樂挑戰賽第九屆大專組冠軍後站人經歷一番磨練後不僅獲得各種賽事冠軍，更獲得老王樂隊的指導！（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

最近這幾年台灣的學生越來越厲害，不同領域的學生都能夠走出自己的一片天，就有學生樂團憑著平均不到20歲之齡，讓Youtube點閱突破兩千萬的老王樂隊馬上點頭答應要合作！他們強大的舞台渲染力、對夢想的熱忱，也讓一直身為學生神隊友的咖啡廣場決定伸出手，要幫助學生站出來完成夢想！

▲在非常時刻咖啡廣場仍能利用線上會議，進行培訓課程培訓學生。

後站人不僅於18歲就被相中擔任知名品牌廣告歌的演唱人，更代表台灣至馬來西亞音樂節演出，接連奪得台灣各大學生音樂比賽的冠軍，被評為：「擅長詮釋舞台魅力，具有絕佳的律動感及展現chill狀態，是新生代潛力黑馬。」這些頭銜看似風光，但其實過去他們也是經歷一番苦戰，面臨過不少壓力，包含家裡的期待、升學選擇等等，但他們沒有選擇放棄，而是秉持著追夢態度，以苦練、奪下各種獎項來證明自己，給憂心忡忡的父母一個最好的交代。

而看似順利的他們，今年更遇到重大轉捩點，就是因為奪得咖啡廣場「站出來音樂挑戰賽」大專組冠軍！咖啡廣場看見了他們的努力，決定與後站人一起完成夢想！他們不僅讓老王樂隊點頭答應，進行為期一個月的客製化教學培訓課程，直接獲得進入業界的入場劵。老王樂隊也希望能鼓勵喜歡音樂的學生勇敢站出來參加比賽，多和其他音樂人、前輩們交流，後站人的深厚實力也讓老王樂隊大讚：「很榮幸能把前輩經驗傳承給學生音樂人！」後站人對於這場頂級賽事，也大讚：「推給所有音樂人！」

▲張仁與和魚丁糸團長阿福進行客製化培訓課程，在創作、歌唱技巧能夠更加專業。

除了為學生找來老王樂隊、魚丁糸阿福等業界知名前輩提供客製化課程之外，咖啡廣場更從300多組的作品內，精心挑選2組為學生打造專屬MV，讓學生有完成夢想的機會。例如能夠把高達７種樂器完美融合的Wayne Band，「My Story」講述現代人社群成癮的現象，一針見血的歌詞極為出色、令人玩味，搭配MV黑白藝術風格，讓粉絲愛不釋手。而另一位是歌唱組冠軍－張翊婕所演唱的「吻」，雖然年僅19歲卻已有大將之風，能夠嫻熟地運用歌唱技巧，細膩的歌聲完美地演繹對失去親人的思念，加上MV內充滿情感的現代舞蹈，聯手將層次更加提升，堆疊出令人更為驚豔的感動。MV一上線就突破20萬人觀看，下方好評連連，直呼完全就是專業水準！



對於能獲得多樣的資源和宣傳，學生們紛紛表示太幸運了！咖啡廣場也特別為學生製作歌單進行推播，讓更多人可以聽見這些優秀的創作。你還在等什麼呢？現在就跟咖啡廣場一起聽更多學生好音樂，完成每一個青澀的夢想吧！

Wayne Band「My Story」MV

張翊婕「吻」MV

▲咖啡廣場和學生一起拍攝MV、一起完成夢想。





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