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聯發科與三星攜手　推出全球首款Wi-Fi 6E 8K電視

特約記者洪聖壹／綜合報導

聯發科技先前攜手三星，聯合推出全球首款搭載聯發科技客製 Wi-Fi 6 晶片的 8K 量子電視 ─ 三星 8K QLED Y20（Q950、Q900）。而這次搭載聯發科技Wi-Fi 6E晶片的8K量子電視三星8K QLED Y21，同樣也是全球首發。

大致上說明兩者之間的差異，WiFi 6 應該是今年的 WiFi 最新網路連線技術，如果按照 2019 年以前的順序來看，802.11ax 就是 WiFi 6 的名稱，這個網路標準具備高速、低延遲的特色，Wi-Fi 6 與 Wi-Fi 5 同樣用了 2.4G 和 5G 的協議，有相同的穿透力，卻有更好的速度與支援性，WiFi 6 支援從 1GHz 至 6GHz 的所有 ISM 頻段，而 WiFi 6E 的起跑點就是 6GHz。

WiFi 6E 最重要的意義除了加大了頻寬，帶來實質意義上速度的提升，由於它可以涵蓋 1200 MHz 的頻譜，這個 1200 MHz 是全新的頻譜，所以沒有舊的裝置在使用，代表說這個頻譜是連續的，可以容納完整 7 個 160 MHz 的信道帶寬，而智慧電視通常需要穩定的串流（特別是當你特別喜歡轉台的時候），這時候講白一點，網路越快、越穩定，你的眼睛就越不會疲勞。

主要原因在於，通常影音串流平台會因為網路的速度來調整影片輸出的品質，而 4K8K 電視的影像解碼器又會因為不同品質再做一次畫質上的調整，以記者個人體驗來說，三星電視顯示技術這些調整時間都不會很長，但是長期下來，電視會比較熱、眼睛也比較容易疲勞。

跟高通最新的 Fastconnect 一樣，聯發科的MT7921AU 同樣著重最新的 Wi-Fi 6E 和藍牙 5.2，傳輸速率可達 1.2Gbps，所以這次三星的電視結合最新聯發科技MT7921AU晶片所帶來的 WiFi 6E 連網技術及 8K 高畫質，應該算是智慧電視產業的一個新的標竿了。

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