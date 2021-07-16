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LG在台發表頂級Z1 8K OLED電視　88吋要價219萬元

▲LG在台推出Z1、G1 OLED電視。（圖／品牌提供）

▲LG在台推出Z1 8K OLED電視，要價219萬元。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年在高規格旗艦電視市場均為韓廠天下，LG日前在台發表2021年旗下最新電視系列，以Signature系列Z1打頭陣，詔告天下該品牌技術火力展示，打出全球尺寸最大的OLED標語，88吋要價219萬元，向居家防疫時想更新一下家中配備的頂級客層招手。

除200多萬元的電視之外，也推出一般大眾市場感興趣的 G1、C1系列OLED電視系列，針對民眾居家空間美觀日益提升的需求下，G1系列延續無縫掛牆設計，搭配極窄邊框，電視掛架採用特殊的內凹槽壁設計，能讓面板貼合牆面，就像是畫一樣的懸掛方式，也讓家中的視覺更美觀。

▲LG在台推出Z1、G1 OLED電視。（圖／品牌提供）

新款G1系列本次推出55吋、65吋與77吋規格，售價從10萬9900元起跳，強調採用OLED evo螢幕，號稱可有更高亮度跟銳利度，在暗處的細節也能更明顯，搭載使用α9 AI影像處理器，並支援 Dolby Vision IQ、HDR 10 Pro與及HLG影像技術。

▲LG在台推出Z1、G1 OLED電視。（圖／品牌提供）

▲LG在台推出Z1、G1 OLED電視。（圖／品牌提供）

而隨著防疫居家的生活趨勢顯現，電視娛樂功能性也更加擴大，C1系列主打電競玩家、遊戲族群，支援4Ｋ畫質，且獲NVIDIA G-SYNC和AMD FreeSync功能雙認證，內建遊戲最佳化功能，可視玩家遊戲類別自動調整畫面，並搭載VRR（可變刷新率）、ALLM（自動低延遲模式）功能，提供4個高頻寬HDMI 2.1讓功能更延伸。新款C1系列本次推出48吋、55吋、65吋、77吋、83吋規格，售價從6萬４900元起跳。

▲LG在台推出Z1、G1 OLED電視。（圖／品牌提供）

▲LG在台推出Z1、G1 OLED電視。（圖／品牌提供）

同為韓廠的三星電視4月在台發表旗下最新款旗艦電視系列產品，採用太陽能充電遙控器、Mini LED顯示技術，以及超薄型設計，全機最薄處厚度僅1.54公分，比一元硬幣的直徑還小，加上極細邊框，整台電視壁掛看起來宛如漂浮，售價卻很有份量，85吋最高規格售價499,900元。

▲LG在台推出Z1、G1 OLED電視。（圖／品牌提供）

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