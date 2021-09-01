又崩跌！高端單日「施打人數」曝　網見數字太慘烈：身體最誠實

記者邱晟軒／綜合報導

高端疫苗8月23日開放施打，卻傳出部分民眾施打後猝逝消息，再加上隨著BNT即將抵台，更引起不少人更改疫苗登記選項，放棄高端疫苗。對此，衛福部公布昨（8月31日）高端疫苗單日疫苗施打人次，僅剩504人再單日創新低，消息曝光後掀起熱議，「任何大內宣都比不上人民選擇」、「這數字太難看了吧」。

根據衛福部公布的接種統計數據顯示，昨（8月31日）單日施打國產高端疫苗的人數僅有「504人」（8月30日為742人）再創新低。相較於AZ疫苗當天單日接種1萬5千餘人次、存量較少的莫德納疫苗也施打近8000餘人次，存在明顯落差。

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▲截至8月31日為止，全台已接種1095萬8966劑疫苗。（圖／翻攝自衛福部）

針對高端疫苗單日施打人數再創新低的消息曝光後，立刻引起許多PTT網友熱議，「看這個趨勢很難破70萬了」、「謝謝他們為國家生技產業的付出」、「第三期實驗 Get」、「這個數字真的蠻可憐的」、「身體永遠是最誠實的」、「連4%都不到，太丟臉了吧」、「任何大內宣都比不上人民選擇」、「這數字太難看了吧」。

根據衛福部公開數據，高端疫苗累計至8月31日已被接種650830劑、AZ疫苗第一劑接種6575708劑，莫德納疫苗則是3732428劑，而目前全國總計已有10958966人施打過疫苗，接種人口涵蓋率42.77%。