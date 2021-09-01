第七輪加開接種時間延長兩天！　23~28歲「9／9~9／12」施打

記者洪巧藍／台北報導

第七輪AZ疫苗加開23歲到28歲民眾預約，中央流行疫情指揮中心今日宣布該批加開對象接種時間延長兩天，從9/9~9/10延長為9/9~9/12。

第七期自8月29日10時開放29歲以上民眾預約AZ疫苗，總計約80.6萬人完成預約，將自9月3日至9月10日施打。為利疫苗資源有效利用，將於9月3日10時至9月4日18時止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]民眾」，將會陸續收到提醒簡訊，籲請民眾記得進行預約。

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▲增開AZ疫苗預約對象。（圖／指揮中心提供）

配合增開AZ疫苗預約對象，延長施打時程為9/9-9/12(原9/9-9/10)，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，前次(8月29日10時至8月31日12時止)已宣布之符合預約資格對象，包含7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上對象[即1992年12月31日(含)以前出生]及滿18歲以上[即2003年9月3日(含)前出生]第九類對象，依原預約期程，已於8月31日中午12時停止預約及修改。

▲AZ疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）