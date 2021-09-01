國產抗生素銷港「混進4顆小黃丸」　永信適汎黴素200萬顆限期回收

▲永信適汎黴素膠囊一批號限期回收。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

國產藥大廠永信生產的抗生素「"永信"適汎黴素膠囊 CEPHANMYCIN CAPSULES "YUNG SHIN"」，外銷香港時遭發現1000顆白綠膠囊中摻了4顆黃橘膠囊，永信藥品檢查推斷是生產線未清乾淨所致，主動通報食藥署回收同批號藥品200萬顆，食藥署也要求業者在9月16日前繳交回收成果報告與後續預防矯正措施。

依據食藥署公布資料，需回收藥品批號為CCC M001。食藥署科長洪國登受訪時表示，該藥品是在8月中旬外銷香港時被發現異常，業者接獲反應後也通報食藥署，並把在台灣販售的同批號藥品全數回收。

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經初步了解，遭混入藥品為該廠同一生產線產出藥品，可能是清理不完全所致，雖同為抗生素，但不同藥品依然不得混用，食藥署會之後也會加強查廠，評估PIC/S GMP資格。

洪國登提到，適汎黴素膠囊為頭孢菌素類的抗生素，主成份為Cephalexin，對應適應症為細菌性心內膜炎、淺在性化膿性疾患、深在性化膿性疾患、下呼吸器感染症、性器感染症、尿路感染症、耳鼻科領域感染症、眼科領域感染症等；也經常被使用在敗血症、產褥敗血症、褥瘡、腹膜炎、肋膜炎等患者上。

洪國登說，該藥品在台灣市佔率約10%，目前坊間仍有同成份、同劑型藥物，患者切勿自行任意停藥。倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。