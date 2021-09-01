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灌醉輪流上她割腕！狼諷「這麼多血，竟沒死」害她跳樓癱瘓死

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲2名惡狼性侵後看到被害人割腕，還說出「不曉得現場這麼多血，竟然沒有當場死亡」，此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市洪姓、郭姓男子找傳播妹小曼（化名）喝酒歡唱，卻聯手把她灌醉，再把小曼帶到旅館輪流性侵得逞。小曼醒來後，立刻割腕自殺，送醫後雖撿回一命，但鬱鬱寡歡，之後從4樓跳下，全身癱瘓，半年後呼吸道被噎住過世。法院審理時，郭男還辯稱「不曉得現場這麼多血，竟然沒有當場死亡」覺得小曼莫名其妙。一二審法院均認為郭男犯案後還講這種話，惡性更重大，加重郭男刑度，將將2人分別重判12年、13年，案經上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

判決指出，洪男、郭男2017年12月9日晚間向經紀公司找來20多歲的傳播妹小曼，小曼因有長期服用安眠藥的習慣，席間不勝酒力，已經酒醉。2男竟在凌晨1點左右，將小曼帶到旅館中，輪流性侵得逞。小曼在凌晨3點多醒來，發現一旁躺了2個陌生男人呼呼大睡，又被性侵，甚感羞憤，隨即取出刀子，割腕自殺。2男醒來後緊急報警將小曼送醫急救，撿回一命。

但小曼走不出被性侵的陰影，多次向母親以及閨蜜們表達想死的念頭。事發後4個月，小曼又在桃園住處4樓房間內，開窗跳樓自殺，緊急送醫急救，因多處骨折、顱內出血等重傷害，癱瘓無自主行動能力。當年8月中，小曼因呼吸衰竭、呼吸道食物吸入阻塞窒息身亡。家屬悲憤提告，檢方偵辦後，認為2男犯下「性侵致人羞憤自殺而重傷罪」，提起公訴。

法院審理時，2男否認犯罪，都辯稱酒醉後就睡著了，當時發生什麼事全都忘了；而且2人醒來時也沒有衣衫不整，否認性侵。郭男更說，「小曼在旅館自殺這麼堅決，我不曉得現場這麼多血、地板牆上都是血，小曼不可能會活著，竟然沒有當場死亡；且如果小曼這麼堅決自殺，她應該在很快的時間再自殺。」2人也推說小曼事發後與男友吵架，才會因此自殺，並非被性侵而羞憤自殺。

但法院根據當時的監視器畫面，認定2男確實撿屍小曼，另外也根據閨蜜們提供的對話紀錄，小曼曾說「我會讓那兩個禽獸付出很大的代價儘管拚了我的命」、「我就先解脫了」、「下輩子，也許沒有，我會保佑你與我家人」，法院因此認定2人性侵造成小曼走不出陰影，確實有罪，一二審分別將洪男判刑12年、郭男判刑13年。

其中二審高等法院更痛批2人，「惡行應予以重懲。又因小曼已死亡，2人認小曼已無機會站立在法庭上為自己證述，犯後竟均以『飲酒過量、飲酒後記憶會斷片、已經沒有印象、沒有記憶、忘記了』等理由，否認全部犯行」惡行重大；高院更認為郭男說出「不曉得現場這麼多血，竟然沒有當場死亡」這等話語，「嚴重踐踏小曼之人性尊嚴及再次傷害一直思念小曼的家屬，均足認被告2人毫無悔意、犯後態度不佳、犯行惡性重大」。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

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