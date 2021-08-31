印度4男「輪流性侵」9歲賤民女童　還逼家屬立刻焚屍！1嫌竟是祭司

▲印度德里4名男子被指控，輪流性侵並謀殺一名年僅9歲的小女孩，還逼迫家屬立刻火化遺體。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

印度德里4名男子被指控，輪流性侵並謀殺一名年僅9歲、屬於賤民（Dalit）階級的小女孩，犯案後還逼迫家屬立刻火化遺體，而且其中一名嫌犯還是印度教祭司，此消息一出，立刻引爆全國示威。檢警單位經過調查，終於在28日提出正式起訴。

高級警官辛格（Ingit Pratap Singh）表示，本案發生於本月1日，小女孩前往火葬場附近取水，未料遇劫喪命。祭司與3名火葬場員工向女童母親表示，孩子遭到「意外電死」，必須趕緊火化，否則如果警方介入，甚至需要解剖，一切都會變得很麻煩，甚至可能遇上販賣器官的恐怖事件。

女童母親不敵逼迫，只好答應火化，但仍忍不住哭泣，立刻引來大批村民關心，而眾人一聽見她說懷疑女兒遭到性侵，立刻搶救女童遺體，無奈為時已晚。在村民的介入之下，4名嫌犯隔日迅速落網，但由於死者遺體遭到嚴重破壞，法醫仍難以確認死因。

▲此案一出，立刻引爆輿論怒火，印度各地民眾走上街頭示威。（圖／路透）



印度普遍存在性暴力和種姓歧視的社會問題，此案再度引爆民眾怒火，全國各地不斷發起示威活動，越來越多人要求替女孩伸張正義、嚴懲加害者，甚至有人燃燒總統莫迪（Narendra Modi）的畫像，痛批領導者無法保護年輕女孩免於性侵。

在各界輿論壓力之下，警檢單位28日提交一份長達400頁、引述多項科學證據的起訴書，正式向4名嫌犯提出性侵、謀殺、湮滅證據等指控，如果罪名成立，可能面臨死刑，此外，本案也將透過特別司法管道，加速審理。

CNN及《獨立報》引述印度國家犯罪紀錄局數據報導，該國2019年通報超過3.2萬起性侵案件，但外界認為，許多受害者因害怕或感覺受辱而不敢說出真相，因此實際數字應該更高。另據印度內政部數據，該國2018年平均每15分鐘就接獲一起性侵案通報。

儘管印度1950年正式廢除種姓制度，但在印度教為主流的社會裡，階級觀念依然根深蒂固，一個人出生時就被決定未來的工作、結婚對象及社會地位，難以翻轉。該國賤民階級目前大約2.01億人，長期面臨更嚴重的歧視、暴力及性侵問題。

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