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洗澡時「一個move」超傷臉部肌膚！不想成為敏感肌「5個提醒」要謹記

▲▼ Bright Side,皮膚,敏感肌,淋浴,皺紋。（圖／Pexels）

▲很多人都習慣在淋浴的時候順便卸妝洗臉。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

邊洗澡邊用蓮蓬頭卸妝洗臉真的很方便，但這麼做其實已經悄悄地對皮膚造成傷害了！臉上的皮膚比身體皮膚敏感許多，蓮蓬頭水溫太高或水力太強，對臉上的肌膚來說都是很重的負擔。國外網站《Bright Side》整理了5點提醒，今天以前還在圖方便的人，除非每天洗的都是冷水澡，不然接下來還是要提醒自己盡快改變這個洗臉習慣！

1.熱水會使乾燥感與面皰、粉刺變得更糟糕
炎熱的夏天，大家追求用涼溫水洗臉倒還好，最怕的是在冬天時用熱水沖洗時，再順勢地把蓮蓬頭湊到臉前。用熱水洗臉會去除保持皮膚健康與最佳狀態的天然油脂，如果本身已經屬於乾燥肌膚甚至有面皰問題，淋浴時洗臉就只會使問題變得更糟糕，洗臉後如果再因為臉部乾燥，塗抹更多保濕水、保濕乳霜，也只是治標不治本而已。

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▲▼ Bright Side,皮膚,敏感肌,淋浴,皺紋。（圖／Pexels）

2. 淋浴時洗臉可能會影響長期膚色
臉部肌膚一旦受到刺激，例如吃熱食喝熱湯、喝酒，就會導致血管擴張，讓臉看起來特別發紅，而淋浴時用熱水洗臉也會！長期用這樣的方式洗臉，就會損壞臉部底下密度之高且又脆弱的毛細血管。因此淋浴時洗臉，也是很常見的「酒糟肌」發作的原因之一。

3. 可能會導致過早出現皺紋
有些人可能會發現，長時間用熱水淋浴，即使不是泡澡，也容易讓手指起皺紋。《 Bright Side》提醒，會發生這種情況是因為，熱水也會去除皮膚上的水分，並且破壞有助於鎖住水分的保護層，更為脆弱的臉部皮膚也是如此，如果經常接觸熱水，加上蓮蓬頭的力道可不小，久而久之就有可能會讓臉部肌膚面臨提早老化。

▲▼ Bright Side,皮膚,敏感肌,淋浴,皺紋。（圖／Pexels）

4. 長期下來會使皮膚發癢
如果以一般的涼溫水淋浴，不少人會覺得洗完澡後皮膚有點癢，不過這種感覺通常是溫和的，也只會維持很短的時間。但是如果經常用熱水淋浴洗臉，就會導致皮膚持續性的發癢甚至脫皮。

5. 可能會使原本健康的皮膚變得更為敏感
根據上述提出的可能影響，即使是健康的肌膚，長期下來也會變成格外棘手的敏感肌。想要隨時隨地保持臉部Q嫩ㄉㄨㄞ彈的水潤感，特別在乾燥的冬季，更要在洗澡時讓臉部肌膚遠離熱水！無論如何，實在都不建議為了圖方便，而在淋浴時順便洗臉。溫和地捧水洗臉，對於容易受傷的臉部肌膚來說才是最放鬆的享受。

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