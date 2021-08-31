快訊／第7輪AZ預約今截止！陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布第七輪施打AZ疫苗，預約截止時間是今天中午12點。而輝瑞BNT疫苗今年有望到貨800~900萬劑，更頻傳首批會在中秋節前後抵台，外界也關心台灣是否會開放AZ＋BNT混打？對此，指揮官陳時中昨表示，基本上專家認為這方向是可行的。更多疫苗接種資訊將由陳時中下午2點記者會說明。

第七輪預約將提供第九類對象，在7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗進行接種，登記時間到今31日中午12點止，施打期間預計自9月3日至9月10日止；而符合第七期AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選，已符合AZ疫苗第二劑接種間隔民眾，將另行開放接種。

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而鴻海董事長郭台銘日前前往歐洲催貨BNT後也透露，今年可到貨800~900萬劑，同時也替台灣爭取3,000萬劑的額度，獲得不錯的回應。針對BNT能在預期順利到貨，指揮中心已在28日開放疫苗平台可選擇BNT疫苗，並維持開放18歲（含）以上民眾登記。

而針對是否開放BNT混打，陳時中表示，BNT或mRNA跟AZ混打，基本上專家認為這方向是可行，但什麼時候實施和實施對象，可能要根據進來的貨量去考慮，第二是疫苗的量是一定的，打出來是一定的劑次人口比，打一劑有基本保護，所以希望把第一劑涵蓋率提高，再把第二劑補足。

至於明年疫苗數量，陳時中表示，現在希望能買更多一點，買不同廠牌，把風險能分散開。針對郭台銘談的明年3000萬劑BNT疫苗，他也直言，一直都在談。