9月份「6大新制」一次看！五倍券開放預約　學生憂染疫可不到校





▲開學後，家長及訪客原則不能進到校園。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著國內疫情趨緩降至二級警戒，各餐廳陸續開放內用，經濟活動也可以活絡，行政院拍板「振興五倍券」方案，目前已經確定9月下旬登記預約、10月初發行，面對即將到來的9月份，除了持續關注疫情發展之外，也有不少新政策即將上路，《ETtoday新聞雲》做了懶人包，讓讀者一次掌握相關資訊。

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▲五倍券登記管道。（圖／行政院提供）

1. 振興五倍券

預計9月下旬開始登記，10月領取使用，分為紙本券預訂和數位券綁定，並在10月上旬領取使用，使用期限到明（111）年4月30日，全民皆可領取，且不用支付1000元。另外，有永久居留權的外籍人士也可領取。

五倍券原則上可以使用於全國實體店家、攤商。在電商部分，行政院表示，由於這次振興工作，是要振興國內經濟，所以依然排除國外電商，至於國內大型綜合電商，若營業額達到一定規模以上，這段期間營收明顯成長的，會列出不適用五倍券電商名單。

另外，五倍券不能用於購買菸品、線上課程、儲值點數、繳費（所得稅金、罰單、政府相關規費、國民年金、信用卡費）等。





▲各校緊鑼密鼓準備各項防疫事務，其中防疫隔板更是重點中的重點。（圖／記者湯興漢攝）



2. 開學防疫新規範

在多數學生尚未能接種疫苗的情況下，教育部對防疫規範做出管理指引，「3不7要」十大規定，一天要量3次體溫、全程戴口罩、用餐要用隔板、開冷氣時要開窗、開學典禮、週會、迎新要以線上為原則、教師要快篩或打疫苗、有確診要停課。另外，發燒不入校、學生擔心染疫不到校、家長及訪客不入校。

3.防堵非洲豬瘟禁用廚餘

「廚餘」被視為非洲豬瘟病毒傳播關鍵之一，非洲豬瘟災害應變中心27日宣布，為防堵非洲豬瘟藉由廚餘進入養豬場，8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻，違者最重裁罰300萬元。

禁用廚餘一個月的期間，對養豬業者所造成的損失，農委會也將提供補助，飼料差額每頭豬補助新台幣500元，如選擇轉型，每頭豬補助2500元。

為鼓勵民眾檢舉違反業者，農委會提供檢舉獎金最高120萬元。亦透過各縣市農政、養豬協會、飼料公會及動物用藥公會總動員杜絕違法行為。

4.台北市加碼第三胎生育獎勵金至 2萬5000 元

台北市政府市政會議通過「台北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，今年9月起，獎勵金額及領取資格條件將大幅修改，除了將設籍期間從1年縮短為10個月，且只要是在北北基連續設籍期間，台北市一併計入10個月設籍期間。

另為減輕養育3名以上子女家庭負擔，增訂第3名以上新生兒加碼5000元，從原本的2萬元獎勵金，提高到2萬5000元，自 110 年 9 月 1 日（含）以後出生的新生兒皆可受惠。

▲9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻。（圖／記者楊漢聲翻攝）

5.「2歲↓幼童」強制坐後向式安全座椅

為提升兒童安全，交通部修正「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」第二條、第四條、第十四條，規劃幼童乘坐後向式幼童用安全座椅由1歲延長至2歲，並宣導優先選用後向式幼童用座椅的觀念，違者開罰1500元至3000元。

6. 因應通勤人潮回流，大台南公車增班

台南市政府26日宣布，9月1日起實施大台南公車「上下課尖峰時段增班」、「觀光公車復駛」、「高鐵快捷公車開放市區上下客」等3大措施，以提升公車班次，避免車內人潮過度聚集。

台南市政府交通局長王銘德表示，透過數據發現，台南8月底運量已回升至疫情警戒前近5成水準，考量到學生開學及出遊，市區及幹線公車於上下課尖峰時段增班約300班次，運能由6成增至7成，以避免通學時段車內過載。