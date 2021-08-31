國軍不倫！已婚輔仔偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

▲已婚的海軍中校喻希豪（右）去年底與蕭姓女下士（中）到高雄新崛江商圈逛街，2人十指緊扣（紅圈處），毫不避諱。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

海軍爆發不倫醜聞！已婚的銘傳艦中校喻希豪與同艦蕭姓女下士傳出婚外情，2人不僅在艦上暗通款曲，休假時還毫不避諱牽手逛街、開房間，喻妻找上蕭理論，竟被反嗆。同袍們看不下去，提供2人開房間的照片向司令部檢舉，2人雖被記過調職，但1個多月後又被調回高雄，繼續不倫。同袍痛批海軍輕縱，等於變相鼓勵外遇，讓循規蹈矩的官士兵無法接受。

駐地位於高雄左營的海軍銘傳艦，驚傳不倫醜聞，男、女主角分別是已婚的中校輔導長喻希豪及單身的蕭姓女下士，2人的關係早已在艦上傳遍，但今年初才真正被證實。

▲喻希豪（右）與蕭女（左）互動親密，毫不在意路人的目光。

今年1月21日上午，一名在同艦服役的A士官休假回台中老家，在台中機場撞見喻希豪去接蕭姓女下士，雖然當時2人都戴著口罩，但大家長期在艦上朝夕相處，A士官一眼就認出他們的身分。在好奇心的驅使下，A士官決定化身狗仔，一路跟著2人。

▲已婚的喻希豪（左）與蕭姓女下士（右）手牽手逛街，宛如熱戀中的情侶。

離開機場後，喻希豪和蕭女先到台中第二市場吃午餐，下午1點半再轉往泉源公園聽音樂會，下午4點多，2人入住台中火車站附近的MINI HOTELS。入房1小時後，2人外出用餐，晚間7點多才返回飯店。

▲喻希豪（右）在臉書放上與妻子（左）的合照，營造好丈夫的形象。

A士官看到已婚的輔導長與女性同僚一起進旅館，以手機拍下照片，還在外守候確認2人隔天中午才一起離開。A士官向B士官提及此事，B士官告訴他，其實早就察覺2人關係不尋常，因為1個月前的休假期間，B士官在高雄新崛江商圈逛街時，就曾巧遇喻希豪和蕭姓女下士。

另名C士官指出，蕭姓女下士的直屬長都是喻的學弟，大家都對她特別照顧。蕭女非但工作未如期完成不會被長官責罵，更常藉各種理由外出採買，軍旅生活十分自由。蕭姓女下士工作效率不佳，同袍們常要幫她收拾爛攤子，加上蕭女仗著與副艦長有「特殊關係」，氣焰囂張，其他士官看不下去，憤而提供今年初拍到的照片，向海軍司令部投訴。



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