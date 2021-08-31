首批BNT最快明抵台！可與AZ混打　330萬人登記成功

記者崔子柔／綜合報導

輝瑞疫苗BNT今年有望到貨800~900萬劑，據了解，首批疫苗順利的話最快明日（9/1）傍晚到深夜間能抵達台灣，混打方面則會依據到貨疫苗量再進行安排。

▲首批BNT疫苗將抵達台灣。（圖／路透）



[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指揮官陳時中表示，BNT或mRNA跟AZ混打，基本上專家認為這方向是可行，但什麼時候實施和實施對象，可能要根據進來的貨量去考慮，第二是疫苗的量是一定的，打出來是一定的計次人口比，打一劑有基本保護，所以希望把第一劑涵蓋率提高，再把第二劑補足。

▲陳時中表示，將開放BNT、AZ混打。（圖／指揮中心提供）



根據《聯合報》報導，據了解，台積電、永齡、慈濟購捐的德國原廠BNT疫苗將抵台，若航班安排順利，首批疫苗今天就會開始運送，最快在明天送達，9月初預計進貨2批，每批90多萬劑，共約為185萬劑。

中央流行疫情指揮中心表示，COVID-19公費疫苗預約平台28日開放登記BNT後，截至昨（30）日下午5時短短3天，登記BNT疫苗意願人數（包含單選及複選）就接近330萬人。陳時中提到，不論是什麼廠牌的疫苗，都要看進貨量做出適當安排，也知道年輕人都希望能快點打疫苗，這會列入指揮中心重要考量中，未來會做適當的安排。