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「受夠貪腐」移居德國變外送員　前阿富汗部長：職業無貴賤

阿富汗前部長沙達特移居德國改當外送員。（圖／路透）

▲阿富汗前部長沙達特移居德國改當外送員。（圖／路透）

文／中央社

沙達特（Sayed Sadaat）過去在阿富汗曾任部長，但他受夠政府貪腐辭去職務，移居德國，現在騎單車外送餐點維生。但他認為工作就是工作，職業無貴賤，他不感到羞恥。

印度Zee News電視台旗下國際頻道WION報導，週一到週五每天6小時，周末從中午到晚上10時，50歲的沙達特都會穿上招牌的橘色背心，背著方形大背包，替客戶外送比薩或其他餐點。

他告訴法新社：「這份工作沒什麼好羞恥的。工作就是工作。有工作就代表大眾有需求......總是有人要來做。」

沙達特是過去幾年在德國落腳的成千上萬名阿富汗人之一。從2015年起，歐洲湧入逃離戰亂的大量難民，大多來自敘利亞和伊拉克，而其中約21萬名阿富汗人來到德國尋求庇護，成為繼敘利亞人之後，在德國的第二大難民族群。

在塔利班這個月奪回政權後，德國疏散了約4000名阿富汗人，包括曾替北大西洋公約組織（NATO）國家工作，或需要受到保護的阿富汗人。

沙達特來到德國的經歷沒有那麼曲折。他在2016至2018年曾經擔任阿富汗通訊部長，但他表示自己受夠政府貪腐，決定辭去職務。

沙達特說：「擔任部長的時候，我不屬於總統的內部圈子。那些人總是在謀求私利，而我希望政府的計畫能夠被確實執行。」

「所以我沒辦法滿足他們的要求，他們想逼我就範，從總統那邊對我施壓。」

沙達特之後在阿富汗的電信產業找了個顧問工作，但他表示，2020年安全情勢開始惡化，「所以我決定離開」。

沙達特有阿富汗與英國雙重國籍。由於英國脫歐後，英國人若沒有找到工作或符合其他條件，將無法在歐盟國家居留，他趕在2020年底移居德國。

雖然在英國能找到工作，但他表示，他在德國看到更多機會。隻身來到德國的沙達特，拒絕談論自己的家人。

他表示，因為不會德語，他很難找到工作，而疫情又耽誤了他學德語的計畫。

不過，他現在每天上4小時德語課，然後騎單車開始外送。這份工作的報酬是每小時15歐元（約新台幣491元），足夠他生活開銷，以及支付每月420歐元的房租。

沙達特表示，不後悔來到德國。「我知道這項挑戰的時間不長，只會持續到我找到下一份工作。」

隨著塔利班取回政權，北約撤出阿富汗，沙達特從中看到更多機會。「我可以針對阿富汗議題給德國政府提出建議，因為我能反映那裡的真實情況，阿富汗人能從中獲益。」但他坦承尚未聯繫德國政府。

至於塔利班，沙達特認為他們在人權和女權方面或許會「從過去的錯誤中學習」，但他呼籲國際社會不要背棄阿富汗人，繼續提供經濟援助。

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