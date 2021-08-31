嘉義大學應屆師資生通過率90.54%　遠高於全國平均通過率

▲嘉大110年教師資格檢定通過率創紀錄。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國110年高級中等以下及幼兒園教師資格考試受疫情影響延期舉辦，本週公布考試成績，嘉義大學應屆師資生通過率高達90.54%，遠高於全國平均通過率67.37%，創下最高紀錄。師資培育中心與其它師培學系通過率均超過全國通過率，其中特殊教育學系更達100%；輔導與諮商學系、教育學系及師培中心國民小教教育學程師資生通過率皆達90%以上。

嘉大師資培育中心主要培育幼兒教育、國民小學、中等學校及特殊教育等4個類科教師，重視學生教育專業能力之培養，為兼顧各面向之發展，師資培育中心及各師培學系除開設專業課程，同時也定期辦理相關增能研習，包括重要議題講座、教師檢定輔導班、現象本位實驗工作坊、幼兒科學啟發講座及板書研習等，透過理論學習與實際操作，強化師資生專業能力，奠定師資生教育專業與專門知識基礎與實踐素養。

師培中心中心主任洪如玉表示，嘉大致力培育優秀師資，課程規劃、實習輔導方面都隨著時代與政策持續精進，因應110年度以後教師資格考試題型改變及新課綱的挑戰，將持續加強素養導向的課程與實務訓練，提升學生素養導向之知能，厚植未來面對各縣市教師甄試的競爭力，培育新時代優秀師資。

嘉大歷年師資生教師資格檢定通過率皆高於全國平均通過率，今年通過率更突破90%，未來除培育國民小學教育及中等教育類科師資，去年起開始規劃招收幼兒教育類科。各類科教育學程甄選於每年5月公告簡章、7月考試，凡具備嘉大學生身分，有志從事教職工作者，歡迎踴躍報名甄選加入師資生行列，同心協力開創新世代教育。

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