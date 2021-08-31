　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義大學應屆師資生通過率90.54%　遠高於全國平均通過率

▲嘉大110年教師資格檢定通過率創紀錄。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大110年教師資格檢定通過率創紀錄。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國110年高級中等以下及幼兒園教師資格考試受疫情影響延期舉辦，本週公布考試成績，嘉義大學應屆師資生通過率高達90.54%，遠高於全國平均通過率67.37%，創下最高紀錄。師資培育中心與其它師培學系通過率均超過全國通過率，其中特殊教育學系更達100%；輔導與諮商學系、教育學系及師培中心國民小教教育學程師資生通過率皆達90%以上。

▲嘉大110年教師資格檢定通過率創紀錄。（圖／嘉義大學提供）

嘉大師資培育中心主要培育幼兒教育、國民小學、中等學校及特殊教育等4個類科教師，重視學生教育專業能力之培養，為兼顧各面向之發展，師資培育中心及各師培學系除開設專業課程，同時也定期辦理相關增能研習，包括重要議題講座、教師檢定輔導班、現象本位實驗工作坊、幼兒科學啟發講座及板書研習等，透過理論學習與實際操作，強化師資生專業能力，奠定師資生教育專業與專門知識基礎與實踐素養。

▲嘉大110年教師資格檢定通過率創紀錄。（圖／嘉義大學提供）

師培中心中心主任洪如玉表示，嘉大致力培育優秀師資，課程規劃、實習輔導方面都隨著時代與政策持續精進，因應110年度以後教師資格考試題型改變及新課綱的挑戰，將持續加強素養導向的課程與實務訓練，提升學生素養導向之知能，厚植未來面對各縣市教師甄試的競爭力，培育新時代優秀師資。

▲嘉大110年教師資格檢定通過率創紀錄。（圖／嘉義大學提供）

嘉大歷年師資生教師資格檢定通過率皆高於全國平均通過率，今年通過率更突破90%，未來除培育國民小學教育及中等教育類科師資，去年起開始規劃招收幼兒教育類科。各類科教育學程甄選於每年5月公告簡章、7月考試，凡具備嘉大學生身分，有志從事教職工作者，歡迎踴躍報名甄選加入師資生行列，同心協力開創新世代教育。

▲嘉大110年教師資格檢定通過率創紀錄。（圖／嘉義大學提供）

佳德鳳梨酥兩盒特價398元！金賞獎第一、中秋必吃的台北名產

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
塔利班衝進攝影棚！舉槍包圍主播　直播畫面瘋傳
陸清查名單「台灣3男神」被點名！　網揪1共通點
救落水女兒溺斃逝世3年　妻FB停擺一年後首貼4照：想念
快訊／高雄輕軌「行駛中」出軌！　列車急煞2乘客嚇壞
台灣600億家族爭產內鬨　「母子全成通緝犯」豪門殞落
學生打BNT有這3症狀！　前台大醫：可能要急診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

暑假終於結束！苗縣國小開學前返校日　清消、隔板+防疫門嚴陣以待

嘉義大學應屆師資生通過率90.54%　遠高於全國平均通過率

嘉縣放寬探病標準固定1時段限2人　一般病房禁止陪病限1人

台中43間餐廳同一地址　外送員入內驚見「超猛平板牆」狂跳通知

男子與友酒後心情差「往海中走」　海巡獲報順利救援

新竹嬤車禍送醫「PCR陽性」！2兒從事餐飲服務業　緊急快篩196人

快訊／台中港菲律賓籍船員「上岸前確診」　同船40人PCR出爐

三芝「後厝漁港」漁具倉庫啟用　提升港區整體特色永續利用

台南東區東寧路、東安路口瓦斯外洩案　係暗溝聯通管毀損淘空

新北推「生態服務給付」方案　廣邀友善環境耕作者參與說明會

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

「假軍醫」稱女兒生病！婦急匯180萬　警查問她竟改口買股票：不是詐騙

暑假終於結束！苗縣國小開學前返校日　清消、隔板+防疫門嚴陣以待

嘉義大學應屆師資生通過率90.54%　遠高於全國平均通過率

嘉縣放寬探病標準固定1時段限2人　一般病房禁止陪病限1人

台中43間餐廳同一地址　外送員入內驚見「超猛平板牆」狂跳通知

男子與友酒後心情差「往海中走」　海巡獲報順利救援

新竹嬤車禍送醫「PCR陽性」！2兒從事餐飲服務業　緊急快篩196人

快訊／台中港菲律賓籍船員「上岸前確診」　同船40人PCR出爐

三芝「後厝漁港」漁具倉庫啟用　提升港區整體特色永續利用

台南東區東寧路、東安路口瓦斯外洩案　係暗溝聯通管毀損淘空

新北推「生態服務給付」方案　廣邀友善環境耕作者參與說明會

「自購59.5萬劑AZ疫苗」要來了！下午15:40抵台

打太爛不准穿Kobe球鞋！　尼克楊曝「老大」把所有人的鞋丟了

麟洋認同卡來了！王齊麟大讚「拍得很帥」　李洋：2張都想申辦

老公月給9千生活費！全職媽嘆「不讓我去上班」：說我亂花才不夠用

第一化成進軍ADAS領域　不受豐田減產影響！台灣投資計畫積極評估中

9個月大兒子「罹異位性皮膚炎」抓整天！小煜心碎：能代替你痛就好了

北韓送青少年去挖煤　金正恩：感謝你們「自願」犧牲！讚愛國模範

告別40年老攤位！「以馬內利鮮魚湯」搬家前再開5天：吆喝至結尾

明起非洲豬瘟禁令上路！　每天「超過千公噸養豬廚餘」流向曝

EMU900一卡通46秒完售！台鐵再加碼「9／3起門市＋網路同步開賣」

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

地方熱門新聞

快訊／新竹婦疑確診　百人排隊快篩

快訊／新竹嬤車禍送醫PCR陽性　緊急快篩196人

43間餐廳同一地址　外送員驚見「平板牆」傻眼

台中港菲船員隔離完確診　同船PCR出爐

男酒後投海尋短　海巡順利救援

台南東區瓦斯外洩係聯通管毀損

逢甲人潮也回來了　停車場一排車爆滿

新北推生態服務給付　廣邀耕作者參與說明會

新北9／1起多項交通措施上路

新人新氣象！

嘉縣放寬探病標準　一般病房禁止陪病限1人

新北三芝「後厝漁港」漁具倉庫啟用

台南釣客安平釣起遺體做功德

嘉義大學應屆師資生通過率　遠高於全國平均通過率

更多熱門

關鍵字：

應屆師資生

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

快訊／漢光預演意外！　戰機衝出跑道插進土直擊

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

8公尺巨蟒「身體比樹粗」　釣客驚恐拍下畫面

王光輝肝癌病逝！沉默殺手「5大症狀」曝光

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

「今有百萬劑疫苗來台」　他曝：不是BNT！

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面