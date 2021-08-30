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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文支持度回溫55%　民進黨高層分析：因高端疫苗正面效益

▲▼總統蔡英文以視訊方式接受日本媒體專訪。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

美麗島電子報30日公布最新民調，有55.1%信任總統蔡英文，比上月增加6.5個百分點，而41.3%不信任也減少6.4個百分點。對此，民進黨高層表示，美麗島電子報民調是在8／25、26日調查，蔡英文是在8／23接受高端疫苗施打，顯然民調受到高端正面反應的效應影響較為直接。

對於這次民調結果，民進黨高層坦言，美麗島電子報和吳子嘉的立場對於民進黨是一貫嚴格，依照機關效應，美麗島電子報做出來的民調結果顯然反映蔡英文的支持度確實回穩，他分析，蔡英文支持度回升到五成以上，對於第二任總統來說是相當優異的表現，尤其反映在台灣疫情警戒提升後，證明民進黨的執政能力還是獲得民眾多數的肯定。

該人士認為，8月份最大的政治事件就是蔡英文、賴清德先後前往施打高端疫苗，除了證明國產疫苗品質外，也以行動穩定民心，而蔡英文挽起手臂打高端疫苗的畫面，對於日本媒體而言也是重要新聞。

民進黨高層分析，美麗島電子報民調是在8／25、26日調查，蔡英文則是在8／23接受高端疫苗施打，顯然民調受到高端正面反應的效應影響較為直接。至於在野黨不斷推崇的BNT，指揮中心則是在8／27才正式宣布BNT疫苗即將來台，因此他認為，在野黨部分人士硬要將蔡英文民調回升連結到BNT疫苗，從時間點來看，顯然是過度連結。

民進黨高層指出，在野黨不斷攻擊高端，卻又無法提出科學證據證明高端疫苗無效，反而凝聚了一批「高端」疫苗的支持者，這群支持者，在八月下旬開始陸續施打後，自然回饋在民調上；此外，接連「＋0」的表現，也讓民眾對於防疫逐漸恢復信心，自然對於政府施政有比較好的回應。

另外，有關國民黨8月起跑的主席改選，民進黨高層認為，熱度有開高走低的趨勢，主要的兩位候選人朱立倫、江啟臣不僅沒有新意，還不斷強調「我是中國人也是台灣人」，而朱立倫過去提出的「兩岸一中」立場，明顯和年輕世代主流意識脫鉤。

在議題的討論上，民進黨高層指出，如果從阿富汗議題來看，藍營操作美國棄台論，適得其反，倒是再次強化親中反美的印象，恐怕只會和年輕人越來越遠。

此外，如果從外部因素來看，民進黨高層表示，美中因為阿富汗議題更凸顯立場差異外，台灣在國際情勢中成為討論焦點，美方不斷強調台灣重要性，更反映蔡英文執政以來重視台美關係的策略正確，也反映在蔡英文的領導信心。

他認為，蔡英文作為國家領導人，台灣這幾年在國際上的能見度和討論度越來越多，也是蔡英文在民眾信任度的「外匯存底」，這也是蔡英文逐漸奠定的領導人門檻，未來台灣的總統也必須有能力領導台灣成為國際關注與重視的對象，不然恐怕無法勝任台灣民眾對於總統這個職務的期待。

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