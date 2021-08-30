45秒爆破15棟爛尾樓　新買家40億接手蓋「低密度」住宅區

記者魏有德／綜合報導

雲南昆明麗陽星城二期15棟存在近10年的「爛尾樓」27日進行爆破拆除工程，只見45秒內，被稱為昆明「城市傷疤」的建築群在一陣煙塵中轟然倒塌。耗資近10億元人民幣（約43億元新台幣）接手的新買家將在原地重建低密度的洋房住宅區。據了解，爆破完成後還有1棟樓沒倒，不過，專家認為結構已破壞，只需再利用機具破壞即可。

▲昆明15棟爛尾樓爆破拆除。（圖／翻攝雲南網）

《環球時報》報導，公開資訊顯示，麗陽星城二期的開發過程可謂一波三折。2012年，由於開發商昆明西山土地房屋開發經營（集團）有限公司資金鍊斷裂，麗陽星城二期被雲錫地產接盤，項目也更名為雲錫· 金地。但雲錫·金地並未因此擺脫爛尾命運，自2014年後一直停工。

直至2021年1月6日，雲南鴻禾置業有限公司以轉讓底價9.79億元人民幣（下同）拿下昆明西房100%股權及2306.86萬元債權。目前，西房地產是鴻禾置業全資子公司，為保持項目開發延續性，麗陽星城二期將繼續以西房地產為開發主體。

▲15棟樓爆破拆除後，將由新買家改建成低密度住宅區。（圖／翻攝雲南網）

據悉，此次爆破工程共使用4.6噸炸藥，設置8.5萬個爆點，爆破方式為電力引爆、延時爆破，約45秒完成。爆破前，爆破公司在樓房的倒塌方向構築了減震堤，同時對裝藥爆破部位、爆破切口範圍採用了多層密目網進行包裹覆蓋防護，將爆破飛石距離控制在30公尺內。

根據昆明自然資源規畫局6月公告，該地塊將由原來的高樓層住宅改為6至12層洋房及小高樓建築，以符合現代人居住需求。