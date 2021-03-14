27歲淫亂嫩女警被肉搜！照片曝光網喊超正　苦主：我快崩潰

▲涉案女輔警。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江蘇一名27歲的許姓女輔警，自19歲起就與許多高官發生性關係，接著以「懷孕了」為由勒索，敲詐得手372萬元（人民幣，下同，約新台幣1636萬元）。消息傳出後引發熱議，不少網友開始肉搜這名女警，但卻錯用照片，令當事人出面急喊「我快崩潰了」。

該名女子表示，希望轉發她照片的網友們能刪除並消除影響，下一步她也將視情況報案，維護自己的合法權益。

▼正妹被錯認是涉案女警 。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，長相清秀的許女在公安局擔任輔警（公安局外聘警務助理）期間，睡倒一片高官，之後更以威脅公開不倫關係、購房、懷孕、分手補償費等名義詐取千萬。已知涉案男性當中，有當地2名無職級人士、1名小學校長、1名政府機關工會主席、1名醫院副院長，還有2名公安局副局長與2名派出所所長。

▲律師在微博分享判決內容，隨後被警方關切。（圖／翻攝微博）

沒想到，全案爆發後竟有警方高層要求「刪除判決」，企圖封鎖消息，讓許多網友感到案件相當不單純，「公職人員哪來的那麼多錢，不查查嗎？」

還有人開始肉搜女警的照片，接著發現她的生活照外型清秀亮麗，有著一頭烏黑亮麗的長髮，以及一雙濃眉大眼，不少網友直呼「太美了」、「難怪高官陷入金錢陷阱」。

▲ 女子出面澄清 。（圖／翻攝自微博）

不過，照片中的真實女子出面喊冤，她透過影片指出，「12號晚上的7點開始，手機上很多朋友告訴我，有人盜用了我的照片，主要是在這個今日頭條，關於最近特別火的一個江蘇女輔警，敲詐勒索別人400萬的這個事情」、「對我真的是已經造成很大的影響，我整個人現在基本上已經快崩潰了！」。